„S oblibou říkám, že chlap je jako kolo. Když přestane šlapat, upadne. Ale může zvolnit, nebo jezdit z kopce. A já chci šlapat pořád dál,“ směje se štíhlý pětasedmdesátník v bílých teniskách a kšiltovce, kterou si nechce sundat ani při jídle, natož při fotografování. Svět ho v době jeho největší slávy rozpoznával i díky obrovským kotletám. „Sedmdesátá léta v Anglii, to byl svět hippies, a mně se chlápci ve zvonových kalhotách a s kotletami líbili. Byl to pro mě symbol revoluce. Bohužel, dnes už mi to tak dobře neroste,“ komentuje s úsměvem řídnoucí vousy na svých tvářích Emerson Fittipaldi, závodník f1, jehož si ze svého dětství pamatuje většina mužů, kteří dospívali v 70. a 80. letech.

Včetně kluků z Československa, kteří mají jistě v paměti hlášku „Jezdíš jako Fittipaldi“. Formuli 1 sice média ze železnou oponou nemohla věnovat tolik pozornosti jako ta na západě, brazilský jezdec ale i v dobách minulého režimu několikrát obsadil dokonce i titulní stranu nejrozšířenějšího tuzemského časopisu o autech. Svět motorů tak připomněl jeho dvojí vítězství v F1, titul v sérii CART i dva poháry z amerického vytrvalostního závodu Indy 500.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.