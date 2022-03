Za své jméno vděčí tuhým dutým chlupům na hřbetě. Myš bodlinatá, hlodavec, který je doma na severu Afriky a na Blízkém východě, dorůstá délky kolem deseti centimetrů a na první pohled nevypadá nijak pozoruhodně. Přesto se na ni soustřeďuje pozornost biologů a lékařů zkoumajících hojivé, regenerativní procesy.

Do středu zájmu biomedicínského výzkumu posunul malého tvora překvapivý objev z roku 2012. Tým vedený Ashleym Seifertem z University of Florida v americkém Gainesville zjistil, že myši bodlinaté mají na hřbetě velmi křehkou kůži, která se při napadení šelmou nebo jiným dravcem snadno strhne. Myš ji ale raději ponechá útočníkovi napospas a sama prchne do bezpečí s půlkou zad odhalenou na živé maso. Už po čtyřech týdnech se však rozsáhlá rána zacelí bez nejmenší jizvičky. Myši se obnoví nejen kůže s chlupy, ale třeba i potní žlázy a chrupavky.

