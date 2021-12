"Nakreslil jsem ji jednou ráno před snídaní, a když ji viděla moje žena, také architektka, prohlásila, že je to vítězná skica. Má tvar pouzdra pro dokonalý hudební nástroj,“ říká čtyřiasedmdesátiletý muž s vizáží dirigenta a ukazuje akvarelovou skicu z roku 2018. Sál ostravského Domu kultury je plný do posledního místa, zejména studenti architektonických škol z celé republiky si v polovině října nenechali ujít chvíli, kdy Steven Holl přijel představit koncept nové koncertní síně. „Navrhli jsme ji tak, že původní budovu Janáčkovy filharmonie přeskakuje,“ popisuje americký architekt vizualizaci, kterou promítá na velké plátno. Sál posadil „na hrb“ domu, v němž se přednáška odehrává a který ve druhé půli padesátých let 20. století navrhl Jaroslav Fragner.

