Cesta za Petrem Stolínem je úzká, klikatá, vede na sever Liberce, do části Ruprechtice, odkud se stoupá přímo do Jizerských hor. Je to syrové prostředí, kde se dlouho, díky čisté přírodě a nadmořské výšce, drží sníh. Architekt roku 2021 si tady postavil zenové domy: v jednom pracuje, ve druhém bydlí.