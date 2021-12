Usmívá se, ale ani nemukne. Muž s prošedivělým plnovousem poslouchá otázky vyšetřovatele, poklidně růžek po růžku překládá list bílého papíru a čeká. Zato vedle sedící obhájce si bere slovo a snaží se dotazy kriminalisty kompromitovat. „Pane doktore, asi byste měl větší pozornost věnovat českýmu právu než americkejm filmům,“ poznamenává detektiv. A „po česku“ se do oblíbeného kriminálního žánru pouštějí také tvůrci tohoto seriálu, prvního, který vznikl čistě pro on-line platformu Voyo televize Nova. Kriminálka Případ Roubal, jejíž první díl je od minulého týdne ke zhlédnutí, je pomyslným výkopem nastávajícího zápasu o pozornost tuzemského diváka.

Během pandemie se domácí publikum naučilo platit za kvalitní obsah. Podle nedávného výzkumu společnosti Atmedia si alespoň jednu ze streamovacích videoslužeb předplácí 28 procent českých domácností. Nejpopulárnější jsou Netflix a HBO Go. HBO navíc – pravděpodobně začátkem příštího roku – uvede do Česka svou celosvětovou on-line platformu HBO Max a s ní ještě více hollywoodských velkofilmů i nové původní tvorby. A chystá se sem také další z největších globálních internetových videoték, Disney Plus.

