Není známo, že by Olaf Scholz ve volném čase koukal na akční filmy se Sylvesterem Stallonem. Že by někdy viděl Ramba nebo Rockyho, o tom se nikdy nezmínil, jeho koníčky jsou četba knih, turistika nebo jízda na kole. Přesto ale na nastupujícího německého kancléře dokonale sedí jeden výrok filmového boxera Rockyho: „Život není o tom, jak tvrdou ránu umíte dát. Je o tom, kolik ran zvládnete dostat, a přesto jít stále vpřed.“ Po ráně, kterou Scholz dostal před dvěma lety, by se většina politiků už asi nezvedla. Scholz to dokázal a i díky tomu se tento týden stane nástupcem Angely Merkelové.

„Scholz umí dělat politiku jako běh na dlouhou trať. V životě mockrát prohrál a vždy se dokázal vrátit,“ říká pro HN odborník na Německo Jakub Eberle z Ústavu mezinárodních vztahů. Scholz se před dvěma lety chtěl stát předsedou své sociální demokracie (SPD), ale v hlasování zhruba 400 tisíc členů strany prohrál s prakticky neznámými soupeři – on, ministr financí a vicekancléř Merkelové ve vládě velké koalice. Německá média byla tehdy plná Scholzových politických nekrologů.

