V dětství Jiřího Neužila formovali osvícení rodiče, matka učitelka a otec docent chemie. Už jako malý s nimi chodil na výlety a táta ho učil poznávat rostliny a houby. To ho bavilo i na gymnáziu a nakonec se rozhodl studovat Vysokou školu chemicko‑technologickou. Místo kariéry sládka v pivovaru si ale vybral výzkum srdce a pak nádorovou biologii.

HN: Bavily vás chemie a biologie už v dětství?

Chemie mě moc nebavila, ale pak přišla biochemie a organická chemie, ty už byly zajímavější. Nakonec se z nepříliš vydařeného studenta stal zájemce o vědu.

HN: Vystudoval jste obor kvasná chemie a biotechnologie, takže dnes jste mohl být sládek v pivovaru…

Někteří moji spolužáci jsou sládci! Ale já jsem se dostal do Akademie věd, kde jsem přilnul k vědecké práci. Baví mě to poznání, že se člověk zeptá, jak něco funguje v buňce, a chce si to sám ověřit. Dával jsem si otázky a při pokusech zjišťoval, jestli najdu odpověď.

