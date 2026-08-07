Ďábel nosí Pradu 2
FILM, režie David Frankel, na Disney+
Nekompromisní svět vysoké módy se po dvaceti letech od prvního dílu vrátil. Nesmlouvavá Miranda Priestlyová stále vede legendární magazín Runway, tentokrát však musí čelit nové digitální éře i rychle se měnícím pravidlům módního průmyslu. Nečekané okolnosti navíc přivedou zpět novinářku Andy Sachsovou, která si mezitím vybudovala vlastní kariéru mimo redakci. Do svých ikonických rolí se vracejí Meryl Streepová, Anne Hathawayová, Emily Bluntová a Stanley Tucci, kteří znovu dokazují, proč se původní film stal moderní klasikou. Pokračování sází na nostalgii, humor, ale i konfrontaci známého prostředí s moderními trendy, jako jsou sociální sítě nebo umělá inteligence.
Morcheeba
HUDBA, SaSaZu, Praha, 9. 8.
Populární britská formace slaví 30 let a při té příležitosti se znovu představí v Praze. Kapela kolem zpěvačky Skye Edwardsové a multiinstrumentalisty Rosse Godfreyho patří k průkopníkům trip hopu a downtempa, přesto se nikdy neuzavřela do jediné žánrové škatulky. Během tří dekád vydala Morcheeba řadu úspěšných alb včetně Big Calm, Charango nebo zatím posledního Escape the Chaos a po světě prodala přes deset milionů nahrávek. Na pražském koncertě zazní jak nesmrtelné skladby jako The Sea, Rome Wasn't Built in a Day či Otherwise, tak i jejich novější počiny.
6 gramů
FILM, scénář a režie Miroslav Ondruš, v kinech od 6. 8.
Čtyři otcové se potkají v tělocvičně střední školy, kam je svolá ředitelka poté, co se na lyžařském výcviku u jejich synů objeví sáček s podezřelým bílým práškem. Každý z nich přichází s jinými výmluvami a jistotou, že právě jeho dítě je v tom nevinně. Ředitelka navíc ví, že místní radní usiluje o její místo pro svou milenku, a má podezření, že celá situace je součástí kampaně proti ní. Ze schůzky se tak rychle stává sled nedorozumění, obvinění a čím dál absurdnějších situací. Jedno odpoledne, které se vymkne kontrole úplně všem – část filmu tak může slovními přestřelkami připomenout snímek Jiřího Havelky Vlastníci. V komedii 6 gramů hrají mimo jiné Ondřej Vetchý, Jiří Mádl, David Novotný, Martin Pechlát, Lenka Vlasáková či Petr Uhlík.
Jonáš a tingl-tangl
DIVADLO, Spolek Kašpar, hrad Kašperk, 7., 8. a 9. 8.
Legendární komedie se zpěvy od dua Suchý a Šlitr pobaví i po letech. Režisér Jakub Špalek vzdává hold jedné z nejslavnějších semaforských her, aniž by se snažil o její modernizaci za každou cenu. Diváci se mohou těšit na nestárnoucí písně, humor i nostalgickou atmosféru. V hlavní roli Jonáše se představí Petr Lněnička, hudební doprovod obstará klavírista Petr Malásek a na scéně je doplňují Adéla Zatloukalová, Iris Kristeková nebo Eliška Bašusová spolu s živou kapelou.
Richard Štipl – La petit mort
VÝSTAVA, Galerie Pekelné sáně, Kroměříž, do 27. 9.
Malá smrt jako výchozí bod pro umění. Výstava představuje sochaře Richarda Štipla, jednoho z nejsvébytnějších českých umělců. Autor tentokrát vystavuje monumentální reliéfy inspirované antickou a křesťanskou ikonografií, které propojuje se současnými tématy moci, manipulace, touhy i lidské zranitelnosti. Výraz „la petite mort“ označuje jak extatický okamžik vytržení, tak symbolickou proměnu člověka. Právě motivy cykličnosti života, osobní transformace a neustálého střetu slasti s utrpením prostupují celou expozicí a odrážejí se ve Štiplových řemeslně mistrně provedených dílech.
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