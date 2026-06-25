Portugalsko – Baleal/Peniche

Aktivně a bez davů turistů

Doporučuje Ondřej Charvát

Nenápadný poloostrov Baleal na atlantickém pobřeží je ideální volbou pro ty, kteří chtějí poznat Portugalsko trochu jinak: aktivně a klidněji než na známých plážích Algarve. Baleal láká dlouhými písečnými plážemi a průzračně čistým mořem s útesy v pozadí. Ideální jsou jak na koupání, tak surfování – ať už na prkně, windsurfu nebo kitu. Největším lákadlem je ale uvolněná atmosféra (i díky surfařům na každém kroku), klid a absence masového turismu typického pro velké hotelové resorty. Navíc pláže nejsou nesnesitelně rozpálené sluncem, vítr je tak akorát ochlazuje. Baleal a jeho okolí je prakticky placka, všechno je v docházkové vzdálenosti a ideální i pro výlet na kolech. U pláží není nouze o bary, restaurace s tradiční portugalskou pohostinností a gastronomií složenou z hovězího masa a plodů moře. A když k tomu přidáte sladké pečivo pastel de nata nebo pivo Super Bock při západu slunce nad nekonečným Atlantikem, nemůžete být svobodnější.

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