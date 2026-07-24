Prázdniny bývaly dobou nekonečných dní venku, tajných bunkrů v lese, výprav na kolech a her, které vznikaly z ničeho. Dnešní děti mají často po ruce mnohem lákavější zábavu – mobilní telefon. Stačí pár pohybů prstem a nuda je pryč. To jde těžko překonat.
Nejde o to, že by telefony byly samy o sobě špatné. Mohou děti něco naučit nebo je zabavit při dlouhé cestě autem. Problém nastává ve chvíli, kdy obrazovka zaplní většinu volného času. Dětský mozek je totiž mimořádně citlivý na rychlé střídání podnětů, okamžité odměny a nekonečný proud krátkých videí. Když si na takovou zábavu zvykne, bývá pro něj stále těžší vydržet u knihy, deskové hry nebo obyčejného povídání. Přitom právě při těchto činnostech se rozvíjí schopnost soustředit se, plánovat, řešit problémy i spolupracovat s ostatními.
Není přitom překvapením, že děti po mobilu sahají. Aplikace a sociální sítě jsou navržené tak, aby co nejdéle udržely naši pozornost. Výzkumy navíc ukazují, že nadměrné používání obrazovek může souviset s horší kvalitou spánku, vyšší mírou úzkosti, menší fyzickou aktivitou i horší schopností regulovat emoce. Dětský mozek, který se teprve vyvíjí, je vůči tomu ještě citlivější než mozek dospělého. Neustálé přepínání mezi krátkými videi, notifikacemi a hrami může oslabovat schopnost soustředit se na delší činnost, podporuje potřebu okamžité odměny a ubírá čas nedigitálním aktivitám.
Na nebezpečí spojená s nadměrným užíváním digitálních technologií upozorňují pediatři i psychiatři a je to velké téma i v politice, vláda prázdniny nemá a na popud premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra školství Roberta Plagy (ANO) tento týden schválila omezení používání mobilů ve školách. O přestávkách už si tak děti budou hrát třeba karty a honit se po chodbách a více si spolu povídat. Je ale zcela zjevné, že jen škola to nespasí – je hlavně na rodičích, aby děti naučili fungovat a zabavit se i bez mobilů.
Přitom když se zeptáte dětí, které byly „donucené“ strávit nějaký čas bez mobilu třeba na letním táboře, samy uznají, že to bylo fajn. A právě na to upozorňují odborníci na digitální technologie – když dětem seberete mobil, musíte jim nabídnout kvalitní alternativu. Vůbec nejlepší samozřejmě je, pokud je od útlého věku zvykáte na to, že zábava je i jinde než v té magické krabičce.
Pokud už to zapomněly, prázdniny jsou ideální příležitostí zkusit to jinak. Společně strávený čas navíc představuje jednu z nejlepších investic do vztahu mezi rodičem a dítětem. Psychologové opakovaně upozorňují, že pevné vztahy nevznikají díky drahým dovoleným ani velkolepým zážitkům, ale díky pravidelným okamžikům pozornosti – když si spolu povídáte, něco stavíte, vaříte, hrajete deskovou hru nebo vyrazíte na výlet. Takové chvíle dávají dětem pocit bezpečí, posilují jejich sebevědomí a vytvářejí vzpomínky, které vydrží mnohem déle než jakékoli video na sociálních sítích.
Nemusíte přitom organizovat velké expedice ani utrácet tisíce korun. Často stačí nabídnout dětem zajímavou alternativu, která je pohltí natolik, že na mobil jednoduše zapomenou. Jenže někdy už rodič neví, kde brát. Co funguje? Zkusit něco nového – obyčejný létající talíř, skákací guma, kuličky, cokoli, co ještě neznají, je může zaujmout.
A neškodí ani zapátrat ve vlastní paměti, čím jste se v dětství bavili vy a na co jste možná už trochu pozapomněli. A někdy stačí prostě je vypustit do přírody a ony si poradí samy. Děti totiž nepotřebují, aby jim rodiče naplánovali každou minutu dne. Potřebují hlavně podněty, možnost na něčem se aktivně podílet, něco vytvářet, zkoumat, zažívat drobná dobrodružství.
Jako velká zábava může fungovat i to, když je pustíte k dospěláckým aktivitám. Zkuste jim přenechat zodpovědnost a smířit se s tím, že třeba spálí koláč nebo sebe, že v kuchyni bude nepořádek nebo se jim něco nepovede. Jakýkoli výstup z rutiny je ale dobrý.
Přinášíme proto inspiraci na aktivity, které děti zabaví, rozvíjejí jejich kreativitu, zvídavost i samostatnost a zároveň pomohou celé rodině prožít prázdniny společně – a alespoň na chvíli offline.
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