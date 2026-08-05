Představa dovolené strávené na hausbótu může být pro Čechy odchované domácími vodními cestami až klaustrofobní. Proč trávit dny v nekonečné frontě lodí v úzkém korytě vedoucím z bodu A do bodu B a ještě se stejnou cestou vracet? Jenže co je realitou na Baťově kanále, jediné umělé a pro obytné lodě splavné vodní cestě v Česku, to v Nizozemsku neplatí ani omylem. V zemi lodní turistice zaslíbené můžete putovat po síti vodních cest dlouhé na šest tisíc kilometrů, tedy stokrát delší než Baťův kanál, který byl loni s velkou slávou prodloužený na šedesát kilometrů. Můžete se toulat po kanálech a říčních ramenech či nespočetných jezerech, z nichž to největší, IJsselmeer, gigantickou hrází oddělené od Severního moře, je pro změnu skoro stonásobně rozlehlejší než mezi českými kajutovými jachtaři oblíbené Slapy.
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