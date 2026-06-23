Poslední měsíce a roky jsou pro Jiřího Vyskoče rušnější než dřív. Dobře je to vidět na odletových tabulích na Letišti Václava Havla v Praze. Mnohem častěji se tam objevují destinace s dálkovými lety. Namátkou dopravce Etihad Airways s lety do Abú Dhabí, aerolinka Air Canada do Toronta nebo kolos American Airlines do Filadelfie. Jiří Vyskoč, výkonný ředitel leteckého obchodu pražského letiště, o dalších spojeních všemi směry dál vyjednává. 

Úkol je jasný: vyzdvihovat výhody Prahy, tedy proč by zaoceánské letouny měly dosedat v Česku, nikoliv v Budapešti, Varšavě nebo vlastně kdekoliv jinde na světě. V rozhovoru pro HN popisuje, které destinace jsou pro Prahu prioritní, kam do Asie nebo Ameriky by se mohly otevřít přímé linky už příští rok, na jaké turisty česká metropole cílí a jak k tomu všemu pomůže modernizace letiště. To je totiž ve špičkách na hraně kapacit. 

Letiště nedávno zveřejnilo loňské finanční výsledky. Čistý zisk meziročně vyskočil o 800 milionů korun na 3,2 miliardy korun. Jak moc se na tom podepsala vaše divize, tedy rozvoj nových linek?

Vedle nás k tomu samozřejmě přispívá i neletecký obchod, ale je jasné, že navýšení provozu a počtu nových linek k růstu finančních čísel hodně pomáhá. Loni jsme odbavili 17,8 milionu cestujících, dostali se na předcovidovou úroveň. Obnova provozu po covidu byla pomalejší kvůli výpadkům způsobených válkou na Ukrajině a také ukončení provozu ČSA. Loni jsme se ale zařadili mezi nejrychleji rostoucí letiště v Evropě. Trend pokračuje i letos, kdy v Praze zahájí provoz sedm nových dopravců a počet přímých spojení se zvýší na rekord, tedy do více než 200 destinací. Do konce roku bychom měli odbavit 18,6 milionu cestujících.

Zamíchal nějak s vašimi plány konflikt na Blízkém východě?

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Co se dočtete dál

  • O jakých linkách Letiště Praha jedná.
  • Jak se posouvá vyjednávání o dalším spojení s Asií, Amerikou a Afrikou.
  • Na jaké turisty Letiště Praha cílí.
  • Proč vyjednávání není tak jednoduché a co ho komplikuje.
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