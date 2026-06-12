Metronome Prague

19.–21. 6. 

Metronome letos slaví své 10. výročí a opět se pokusí do Prahy přitáhnout nejen místní, ale i zahraniční diváky. Do areálu v Letňanech dorazí dvě hvězdy, které už na Metronomu v minulosti vystoupily: Nick Cave a Sting. „Je krásné, že se umělci takového formátu vracejí právě k našemu jubileu. Česká metropole takovou hudební a gastro oslavu ještě nezažila,“ uvedl zakladatel festivalu David Gaydečka. Mladší publikum pak může slyšet na jména jako Tom Odell, Balu Brigada nebo Of Monsters and Men.

Bludfest

27. 6.

Anglický rockový zpěvák Dominic Harrison alias Yungblud loni zabodoval svým albem Idols i poctou Ozzymu Osbournovi. Vedle toho taky stihl natočit film, vrátit se ke své přítelkyni Jesse Jo Stark a otevřít vlastní obchod v Londýně. V neposlední řadě se pak rozhodl třetí ročník svého vlastního festivalu umístit do Česka. „Yungbludův Bludfest poprvé opouští Anglii a přistane exkluzivně v Hradci Králové. Tento fenomén aktuálního festivalového světa poputuje napřesrok zase na jiný světadíl, takže hudební fanoušci mají jedinečnou šanci zažít Bludfest pár kilometrů od svého baráku. Yungblud navíc zahraje dvouhodinový set, který jinde než na Bludfestu neuslyšíte,“ říká za festival Jaromír Telenský. Kromě Yungbluda vystoupí Biffy Clyro, Primal Scream, Pale Waves, Leap nebo právě Jesse Jo Stark.

112 víkend kultura, Festival Bludfest do Hradec Králové, Yungblud
Yungblud
Foto: Profimedia

Colours of Ostrava

15.–18. 7.

„Coloursům“ se letos povedl line-up, který má po delší době zase šanci přesáhnout hranice Ostravy. „Nejsilnější fanouškovskou základnu mají Twenty One Pilots, ale lákadlem je pro mnohé také česká premiéra novozélandské zpěvačky Lorde. Stejný den, tedy 18. července, čeká návštěvníky taky aktuální rádiová hvězda Teddy Swims a přední český DJ NobodyListen zakončí program unikátním b2b setem s australskou hvězdou Alison Wonderland. Prodeje jdou velmi dobře, nárůst je zhruba dvacetiprocentní. Těší nás, že v letošním ročníku přijíždí dvě třetiny interpretů do Česka poprvé a čtyřicet procent line-upu tvoří ženy,“ láká za festivalový tým Ondřej Bambas. Vystoupí třeba i Moby nebo v Česku velmi oblíbená zpěvačka LP.

112 víkend kultura, festival Colours of Ostrava, Twenty One Pilots
Twenty One Pilots
Foto: Colours of Ostrava

Hudba na vinicích

červen až září 

Spojení hudby a dobrého vína zní samo o sobě jako dobrý nápad. Hudba na vinicích navíc k příjemným výletním lokalitám servíruje největší tuzemská jména. „Do září nabídneme celkem 66 koncertů v osmi vinařských lokalitách po celém Česku. V programu se představí David Koller, Queenie, Čechomor, No Name, Mig 21, Anna K., Horkýže Slíže, Tros Discotequos, Krhut & Kozub, Wohnout nebo Aneta Langerová. Zároveň proběhne i několik premiér: Olympic, Marie Rottrová, Kateřina Marie Tichá, Tata Bojs, Kollárovci nebo 4 Tenoři. Letošní ročník se rozšiřuje o dvě nové lokality – Vinařství Hraniční zámeček v Lednici a Chateau Mělník,“ říká za festival Marie Kružíková.

112 víkend kultura, Festival udba na vinicích, Čechomor
Čechomor
Foto: Aktuálně.cz

Let It Roll

30. 7.–1. 8.

Přelom léta bude u jezera Most už tradičně patřit drum and bassu. Na šesti scénách vystoupí přes 250 umělců. Mezi největší taháky patří letos britské duo Chase & Status a Pendulum Live, stejně jako audiovizuální show. S letošními headlinery a jmény jako Wilkinson a Netsky má festival šanci nalákat i více mainstreamové publikum než dosud.

112 víkend kultura, Festival Let It Roll, Pendulum
Pendulum
Foto: Let It Roll

Brutal Assault

5.–8. 8.

Milovníkům tvrdé hudby netřeba tenhle festival v pevnosti Josefov představovat. Mezi největší hvězdy letos patří americké legendy Body Count v čele s ikonickým raperem Ice-T, funkmetalová skupina Primus nebo darkfolková Wardruna. Návštěvníci se můžou těšit i na speciální vystoupení finské kapely Waltari, která odehraje od začátku do konce svoji ikonickou desku Yeah! Yeah! Die! Die! Death Metal Symphony in Deep C za doprovodu Bohemian Symphony Orchestra Prague.

112 víkend kultura, Festival Brutal Assault, Primus
Primus
Foto: Brutal Assault

Sziget

11.–15. 8.

Jestliže jsme zmínili Glastonbury, nemůžeme zapomenout na „Glasto“ východu: maďarský Sziget. Ten se letos (podobně jako Glastonbury) také neměl vůbec konat. Nakonec se budapešťský festival odehraje ve zkrácené verzi. Letošními headlinery jsou: Twenty One Pilots, Florence and the Machine, Bring Me The Horizon, Skepta, Lewis Capaldi, Zara Larsson, sombr a Wolf Alice. Na pódiích se vystřídají všechny žánry od popu přes rock až po electro beaty do ranních hodin. Od Szigetu lze ale jako vždycky očekávat především barevnou atmosféru plnou oslav umění, lásky a svobody.

112 víkend kultura, Festival Sziget, Florence and the Machine
Florence and the Machine
Foto: Live Nation

Grape festival

14.–15. 8.

Slovenský festival Pohoda je mezi českými fanoušky pojem. Ale dlouhodobě stojí za pozornost také Grape v Trenčíně. Ten kromě solidního zahraničního line-upu staví také na malebném festivalovém areálu. „Zážitkem bude bezesporu koncert Jorji Smith, která se letos představí i na maďarském Szigetu. Tahákem budou také vystoupení Yung Lean & Bladee, Parcels anebo Artbat. Speciální je letos festivalové téma: mýtická ZOO, které nabídne návštěvníkům velký prostor pro kreativu, představivost a nečekaná překvapení,“ uvádí Jaromír Telenský za pořadatele.

112 víkend kultura, Festival Grape, Jorja Alice Smith
Jorja Alice Smith
Foto: Grape festival

Prague Open Air

červen až září

Série letních koncertů pod širým nebem v Praze, v Areálu 7 v Holešovicích a v Riegrových sadech, propojí domácí i zahraniční scénu. Mezi hlavní taháky patří britští Kosheen a Dropkick Murphys. Z českých interpretů se představí například David Koller, Monkey Business, Wohnout, Mig 21, Horkýže Slíže, Pražský výběr, Sto zvířat či Michal Hrůza. Letošní ročník je výjimečný řadou výročních koncertů (například 20 let kapely Davida Kollera či 30 let skupiny Wohnout), křty nových alb kapel (Vypsaná fiXa a Prago Union) i premiérovými vystoupeními, například skupiny Rybičky 48. 

112 víkend kultura, Festival Prague Open Air, Vypsaná fiXa
Vypsaná fiXa
Foto: HN – Václav Vašků

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