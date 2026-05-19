Simona Monyová byla jednou z nejprodávanějších spisovatelek v Česku. Během čtrnácti let napsala 29 knih, z nichž některé byly i zfilmovány, a stala se fenoménem literatury pro ženy. Příběh seriálu, který postupně od 15. května uvádí Oneplay, je vyprávěn z její perspektivy. Sleduje spisovatelčinu cestu od prvních rukopisů psaných po nocích až po kariérní vrchol, ale i postupný pád do toxického a násilného vztahu s druhým manželem, který skončil tragicky. Simonu Monyovou v srpnu 2011 její manžel zavraždil v jejich brněnském domě, při hádce jí zasadil šest ran nožem. Soud ho poslal na 15 let do vězení.
Autorský tým s rodinou Monyové úzce spolupracoval. Simonin syn Dominik Mony u příležitosti vzniku série řekl: „Nic nám maminku už nevrátí, ale jsme rádi, že tento nešťastný příběh může pomoci zachránit jiné životy. Mamka vždy upřednostňovala blaho ostatních před sebou samou, a proto si myslím, že by byla ráda, že i když už sama pomáhat nemůže, její odkaz pomáhá dál.“ Dodal také, že od doby, kdy jeho maminka zemřela, urazila společnost velký kus cesty: „Dříve to bylo spíše tabu a často se na to nahlíželo stylem ‚vyřešte si to doma‘. Dnes se o domácím násilí konečně začíná otevřeně mluvit a díky tomu lidé vidí, že jde o stále se opakující vzorec. Pokud se v něm člověk najde, má šanci odejít.“
Ramba jako spisovatelka, Orozovič coby despota
Projekt na festivalu Serial Killer získal cenu Primetime Killer za nejlepší seriál střední a východní Evropy a herecká představitelka Simony Monyové Tereza Ramba cenu Harper’s Bazaar za nejlepší ženský herecký výkon. Série byla také vybrána na festival Berlinale do prestižní platformy Berlinale Series Market. Ocenění si odnesla i z australského Melbourne Independent Film Festivalu.
Roli druhého, násilnického, manžela hraje Igor Orozovič. V sérii se dále objevují Kryštof Hádek coby první životní partner, dále pak Klára Melíšková, Václav Kopta, Jenovéfa Boková, Anna Fialová, Simona Kollárová, Vojtěch Machuta, Martin Myšička, Denisa Barešová či Taťjana Medvecká.
Obětem domácího násilí pomůže jen třetina lidí z okolí. Nový projekt ukáže těm ostatním, jak na to
Jak už napovídá samotný podtitul série Myslela jsem si, že je to láska, Monyová zkoumá psychologii mezilidských vztahů, principy soužití s narcistním partnerem i mechanismy domácího násilí. Nechává nahlédnout do vztahových manipulací v toxických vztazích, které se často vyznačují podobnými vzorci.
Celý projekt je dílem převážně ženského autorského týmu – režie se ujala oceňovaná režisérka Zuzana Kirchnerová, kreativní producentkou Oneplay je Klára Follová. Za námětem a dramaturgií stojí Marta Fenclová a šéfautorkou scénáře je Barbora Námerová.
Mrazivé čtení o násilí a náročné hubnutí
„Probírala jsem se spoustou materiálů. Od rodinných kronik až po knížky, které Simona Monyová napsala a kterých je úctyhodně. Také jsem měla k dispozici spoustu materiálů k případu Monyová. To bylo, přiznám se, mrazivé čtení. A zároveň bylo potřeba se věnovat i fyzické proměně. Nechci, aby to zastínilo proces vzniku série, ale hubnutí v průběhu natáčení bylo extrémně náročné. Měla jsem k ruce fantastický tým, držela předepsanou stravu a v každodenní čtyřicetiminutové pauze cvičila. To byla ale otázka nějakého režimu, dalo se to zvládnout,“ uvedla Tereza Ramba.
Děj série je zasazen do let 1997 až 2011 a mapuje tak celkově čtrnáct let života spisovatelky, který naplňovala nejen láska, ale také násilí a bolest. Důležitá byla tedy i práce maskérů, kteří pomáhali ztvárnit přeměnu hlavní hrdinky. „Plně jsem důvěřovala Lukášovi Královi a jeho týmu. Udělali jsme vše potřebné, co se týče vlasů, a v pozdější fázi příběhu i masek. Nejvíc mi šlo ale samozřejmě o hereckou část. O to, že chceme, aby Simona nebyla černobílá postava, ale živá a divoká bytost, chytrá, statečná a svérázná, jaká podle mě i ve skutečnosti byla. K tomu jsme potřebovali mnoho zkoušek. Díky nim jsme se na sebe se Zuzanou Kirchnerovou mohly navzájem napojit. Myslím, že u takhle náročného projektu to bylo důležité,“ dodala Ramba.
Seriál dle jeho tvůrců připomíná Simonu Monyovou nejen jako ženu s tragickým osudem, ale hlavně jako živou, výraznou a originální osobnost s humorem, talentem a vlastním hlasem. A zároveň ukazuje, jak nenápadně se může vztah změnit v něco, z čeho se těžko odchází.
Vedle série Monyová vzniká v režii Tomáše Kleina od stejného tvůrčího týmu i navazující dokumentární série Láska nebolí, která nabídne hlubší vhled do problematiky domácího násilí. Ta bude uvedena na Oneplay v červnu. Tvůrci na projektu spolupracovali s odborníky a organizacemi, které se tématu dlouhodobě věnují. Součástí projektu je také informační web www.oneplay.cz/cestakbezpeci, který sdružuje kontakty na organizace pomáhající lidem v ohrožení.
Monyová
SERIÁL, režie Zuzana Kirchnerová, na Oneplay
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist