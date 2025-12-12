Dlouhé sezení ohrožuje cévy aterosklerózou. Ztráta elasticity cév o jedno procento zvyšuje pravděpodobnost kardiovaskulárních onemocnění o 13 procent. Tým vedený Catarinou Rendeirovou z University of Birmingham hledal způsob, jak zdravotní následky dlouhého sezení zmírnit skladbou jídelníčku. Vědci vsadili na flavanoly, což jsou polyfenolické látky přirozeně se vyskytující v některých druzích ovoce, v čaji, ořeších a také v kakaových bobech. Výsledky experimentů Rendeirové a spol. zveřejnil vědecký časopis Journal of Physiology.
Vědci získali ke spolupráci 40 mladých zdravých mužů. Polovina z nich byla ve velmi dobré fyzické kondici, zbytek dobrovolníků tak zdatný nebyl. Všichni účastníci pokusu dostali před dvouhodinovým sezením vypít nápoj s vysokou nebo s nízkou dávkou kakaových flavanolů. Reinderová a její spolupracovníci nezařadili do studie ženy, protože v průběhu menstruačního cyklu dochází v důsledku měnících se hladin hormonů k výkyvům v účinku flavanolů na stěny cév.
Nízká dávka flavanolů nezabránila poklesu pružnosti cév na pažích a na nohou vyvolaném dvouhodinovým sezením, a to bez ohledu na fyzickou zdatnost dobrovolníků. Tělesná kondice tedy sama o sobě před negativními dopady dlouhodobého sezení nechrání. Naopak, vysoká dávka flavanolů poklesu elasticity cév na končetinách zabránila, a to opět stejně u dobrovolníků s dobrou i špatnou kondicí.
„Zařadit do jídelníčku potraviny nebo nápoje s vysokým obsahem těchto látek je celkem snadné. Náš výzkum ukazuje, že jejich konzumace je dobrý způsob, jak snížit dopad nečinnosti na cévní systém. Vzhledem k tomu, jak běžný je dnes sedavý životní styl a jaké riziko to nese pro zdraví cév, lze konzumaci potravin a nápojů bohatých na flavanoly každému jen doporučit. Zvláště když se to skombinuje s krátkou procházkou nebo s nějakou dobou strávenou vestoje. Můžete si tak dlouhodobě zlepšit zdraví, a to bez ohledu na úroveň vaší fyzické zdatnosti,“ doporučuje Catarina Rendeirová.
