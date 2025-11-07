Dvacet let stará data ze sondy Cassini znovu ožívají – a přinášejí překvapivý objev. Evropský tým vědců při jejich novém zpracování objevil komplexní organické molekuly. Tyto látky pocházejí z gejzírů na Saturnově měsíci Enceladu, které do okolního prostoru vystřelují materiál z jeho nitra. Nový výzkum tak posiluje hypotézu, že v hlubinách tohoto malého světa mohou panovat podmínky příznivé pro vznik života.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.