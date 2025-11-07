Dvacet let stará data ze sondy Cassini znovu ožívají – a přinášejí překvapivý objev. Evropský tým vědců při jejich novém zpracování objevil komplexní organické molekuly. Tyto látky pocházejí z gejzírů na Saturnově měsíci Enceladu, které do okolního prostoru vystřelují materiál z jeho nitra. Nový výzkum tak posiluje hypotézu, že v hlubinách tohoto malého světa mohou panovat podmínky příznivé pro vznik života.
