O lithiu se dnes hovoří nejčastěji v souvislosti s akumulátory pro spotřební elektroniku nebo pro elektromobily. Méně často je tento kov zmiňován jako lék v psychiatrii, kde jeho sloučeniny užívají například pacienti s bipolární poruchou či depresemi. Lithium by však mohlo chránit také před rozvojem Alzheimerovy choroby, a dokonce toto těžké neurodegenerativní onemocnění léčit. Vyplývá to z výzkumu na laboratorních myších, jehož výsledky publikoval tým vedený Brucem Yankerem z Harvard Medical School ve vědeckém časopise Nature.
Co se dočtete dál
- Jakou roli lithium přesně hraje.
- Jaké výsledky experimenty přinesly.
- Před čím vědci varují.
