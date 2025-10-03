Rod Guinnessů
SERIÁL, režie Mounia Akl, Tom Shankland, na Netflixu od 25.9.
Osmidílný seriál vypráví příběh o jedné z nejslavnějších dynastií Evropy. Příběh se odehrává v Dublinu a New Yorku 19. století a začíná bezprostředně po smrti sira Benjamina Guinnesse, muže zodpovědného za mimořádný úspěch pivovaru Guinness. A už na pohřbu se spekuluje, komu co po čtení závěti připadne. Sledujeme tak hlavně čtyři potomky, kteří se navzájem příliš nemusí – a každý z nich skrývá temná tajemství. Steven Knight, tvůrce Gangů z Birminghamu, vytvořil obraz rodiny, kde se snaží každý dostát své roli a rozšířit rodinné impérium za hranice Evropy. Zároveň ale také chtějí žít své životy.
Uzel zla
FILM, režie Jan Haluza, v kinech od 2. 10.
V Česku příliš mnoho hororů nevzniká, proto je svátek, když se nějaký objeví, a ještě má potenciál. Uzel zla zavádí diváky do hlubin Slavkovského lesa, místa opředeného legendami a přezdívaného Uzel zla. Veronika a Mirek se tam vydávají v naději, že organizovaný zájezd po stopách mysteriózních vražd vnese do jejich vztahu trochu vzrušení. Společnost jim dělají další svérázné figury, například plachý průvodce Alex, hluboce věřící Ludmila, rozjívený influencer Honza nebo zvláštní dvojice Dana a David. Na první pohled nevinný výlet se ale rychle mění v děsivé putování, kdy s každou zastávkou roste napětí i nepochopitelné výbuchy agrese. Uzel zla tak přináší žánrovou podívanou, jež propojuje folklorní motivy s moderním hororem a diváky nutí přemýšlet, kde leží hranice mezi fikcí a realitou.
Dub FX & Woodnote
HUDBA, Klub Fléda, Brno, 9. 10.
Australský hudební mág se vrací do Brna. Na Flédě vystoupí spolu se saxofonistou Woodnotem a společně rozproudí klub svou nakažlivou energií. Jejich vystoupení spojuje rytmus, improvizaci i melodie, které vznikají přímo na pódiu. Fanoušci se můžou těšit jak na starší oblíbené skladby, tak na ukázky z připravovaného alba. Tentokrát Dub FX přiveze i nový projekt Open Secret Society, který staví na jednoduché myšlence, tedy že hudba má sílu spojovat lidi a měnit jejich pohled na svět.
Betonová pohádka
DIVADLO, Divadlo Minor – Galaxie, Praha, 4. a 11. 10.
Jižák, toť svérázná krajina! Nová autorská inscenace Betonová pohádka zve malé i velké diváky do prostředí pražského Jižního Města, kde se odehrává příběh o hledání přátelství a o tom, jak proměnit šedivý beton v dobrodružnou krajinu. Hubert se s rodiči přestěhuje z malého města na sídliště a zpočátku se cítí osaměle. Všechno se ale změní, když potká Majdu, kamarádku, která mu ukáže, že fantazie dokáže prozářit i zdánlivě nevlídné okolí. Inscenace vznikla přímo pro prostor Galaxie, který sídlí na Jižáku, a je určena divákům od šesti let.
Zdeněk Tománek – Něco
VÝSTAVA, Studio Prám, Praha, 7.–28. 10.
Ve Studiu Prám se představuje sochař a malíř Zdeněk Tománek, výrazná osobnost českého umění a dlouholetý pedagog. Výstava s názvem Něco se zaměřuje na jeho bronzové a hliníkové plastiky z poslední dekády, v nichž se potkává křehkost s vytrvalostí organických forem. Galerie se mění v prostor, v němž se rozvíjejí dlouhé linie připomínající rostlinné šlahouny, houbičky prorůstají architekturou skleníků a vše uzemňují lotosové listy klouzající po nakloněné hladině. Tománkova tvorba, zakořeněná v prostředí jeho domu, zahrady a ateliéru, působí jako tajemná zpráva, v níž se prolíná příroda, každodennost i imaginace.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist