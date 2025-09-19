Panství Downton: Velké finále
FILM, režie Simon Curtis, česká premiéra 11. 9.
Diváky i kritikou oblíbené Panství Downton začalo původně jako televizní seriál. Odehrával se na počátku 20. století a sledoval osudy aristokratické rodiny Crawleyových a jejich služebnictva v Downton Abbey v anglickém hrabství Yorkshire. Nyní do kin dorazil film Panství Downton: Velké finále. Jeho děj diváky zavede do 30. let 20. století, kdy Crawleyovi – rodina hraběte z Granthamu – čelí dalším změnám a vstupují do nové éry života. „Toužil jsem přivést hrdiny Panství Downton do moderního světa a ukázat, že v něm dokážou přežít. I když všichni rozhodně ne s takovou grácií, na jakou jsme u nich byli zvyklí,“ vysvětluje scenárista Julian Fellowes svou motivaci k napsání finále celé ságy.
Kateřina Kubalová: Lásky z nemocnice
KNIHA, nakl. Cosmopolis, 2025
Sedm lidí polapených ve svých vlastních životech. Klára leží v porodnici. Na oddělení rizikového těhotenství čeká narození dítěte, které se rozhodla vychovávat sama. Proč odešla od jeho otce a jak s tím vším souvisí František, který v jiné nemocnici umírá? Potom je tu Klářina maminka, která do porodnice pravidelně dochází, aby se postarala o svou dceru, ačkoliv je pro ni každá návštěva nemocnice bolavá. A taky je tu otec Klářina dítěte, ambiciózní moderátor Petr…Svižně napsaná romance od rozhlasové novinářky a autorky dětských knih Kateřiny Kubalové zaujme mimo jiné živými dialogy a citlivě popsanými vztahy mezi hlavními hrdiny.
Projekt Manhattan
DIVADLO, režie Michal Lang, Divadlo pod Palmovkou, Praha, od 19. 9.
Divadlo pod Palmovkou přichází s hrou Stefana Massiniho, autora světově úspěšné Dynastie Lehman Brothers. Tentokrát se zaměřuje na počátky atomového věku a na příběh vědců, kteří se pod tlakem válečné doby a strachu z Hitlera ocitli v závodě s časem. V centru dění stojí Robert Oppenheimer a jeho tým, jehož práce se stala symbolem nejen vědeckého triumfu, ale i morálního dilematu, které dodnes rezonuje společností. Massiniho text spojuje epické vyprávění s humorem, ironií i napětím a odhaluje tváře těch, kteří stáli u zrodu nejničivější zbraně moderní historie. Inscenace připomíná, že rozhodnutí vědců z roku 1938 nezůstala jen součástí učebnic dějepisu, ale stále vyvolávají otázky o odpovědnosti, etice a hranicích lidského poznání. Projekt Manhattan se v Praze promění v živou, mrazivě aktuální připomínku okamžiku, kdy věda poprvé překročila hranici, za kterou už nebylo návratu.
Ota Janeček z ateliéru
VÝSTAVA, Arthouse Hejtmánek, Praha, 19. 9. – 31. 10.
Bubenečská galerie Arthouse Hejtmánek nabízí rozsáhlou výstavu věnovanou Otovi Janečkovi, jednomu z nejvýraznějších českých umělců 20. století. Představuje několik stovek děl z jeho tvorby čtyřicátých až šedesátých let – kresby, obrazy, keramiku i sochy. Expozice ukazuje Janečkovu renesanční osobnost, od raných studií přes poetické krajiny a ženské akty až po návrhy textilu či plastiky, a přibližuje i atmosféru jeho holešovického ateliéru. Vedle známých přírodních motivů, jako jsou ptáci, květiny či motýli, zde mohou návštěvníci obdivovat i méně obvyklé práce inspirované francouzským kubismem či asijskou kaligrafií. Součástí výstavy budou také předměty z umělcova ateliéru. Kurátoři chtějí ukázat Janečka nejen jako malíře a kreslíře, ale i jako tvůrce, který neustále hledal nové cesty a experimentoval s různými technikami a materiály.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist