Nejhorší by bylo, pokud by dítěti při sestavování stavebnice Lego chyběla v balení jedna klíčová součástka, říká Michaela Horáková (49). Aby k tomu ideálně nedošlo, se starají zdánlivě nekonečné řady třídicích linek kladenského závodu dánské hračkářské skupiny. Zkrátka aby v krabici bylo nakonec vše, co tam být má.

Továrna v Česku má v rámci společnosti unikátní postavení, a to nejen kvůli své velikosti. Slouží jako vývojové a testovací centrum strojů pro výrobu plastových (a brzy nejspíš i neplastových) kostiček světoznámé stavebnice. 

Poslední dva roky stojí v čele této téměř plně automatizované výroby coby první Češka v historii právě Michaela Horáková. Manažerka se zkušenostmi z Mexika provede továrnu Lego  také jejím letošním 25. výročím. 

Odhalením obřího modelu svatováclavské koruny na Hradčanském náměstí jste nyní oslavili čtvrt století továrny Lego v Kladně. Jakou roli tuzemská výroba v rámci skupiny Lego vlastně má?

Je to druhá největší továrna, co se týče objemu výroby. Nedávno nás přerostl závod v Mexiku, kde jsem před příchodem do Kladna působila a který má vedle toho co my na starosti také molding – tedy výrobu samotných kostiček. Ty se u nás nevyrábějí, vozí se sem ze závodu v Dánsku a Maďarsku. U nás se na ně tisknou potisky, třídí se do jednotlivých sáčků a pak do krabic. Máme zde ale i výzkum a vývoj, kde se odlaďují stroje nebo dělají různé testy materiálů. Aktuálně testujeme jedno nové zařízení přímo na lince v provozu. Jakmile dosáhneme výkonnosti, jakou potřebujeme, začneme tyto stroje nakupovat i do dalších továren.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak funguje a na co se zaměřuje továrna Lego v Kladně.
  • Jak se tisíce typů součástek správně rozdělí do jednotlivých balení.
  • U jakých setů se tam navyšovala produkce a jaká novinka už je ve výrobě.
  • Proč je v baleních Lego vždy několik drobounkých součástek navíc.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.