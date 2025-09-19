Nejhorší by bylo, pokud by dítěti při sestavování stavebnice Lego chyběla v balení jedna klíčová součástka, říká Michaela Horáková (49). Aby k tomu ideálně nedošlo, se starají zdánlivě nekonečné řady třídicích linek kladenského závodu dánské hračkářské skupiny. Zkrátka aby v krabici bylo nakonec vše, co tam být má.
Továrna v Česku má v rámci společnosti unikátní postavení, a to nejen kvůli své velikosti. Slouží jako vývojové a testovací centrum strojů pro výrobu plastových (a brzy nejspíš i neplastových) kostiček světoznámé stavebnice.
Poslední dva roky stojí v čele této téměř plně automatizované výroby coby první Češka v historii právě Michaela Horáková. Manažerka se zkušenostmi z Mexika provede továrnu Lego také jejím letošním 25. výročím.
Odhalením obřího modelu svatováclavské koruny na Hradčanském náměstí jste nyní oslavili čtvrt století továrny Lego v Kladně. Jakou roli tuzemská výroba v rámci skupiny Lego vlastně má?
Je to druhá největší továrna, co se týče objemu výroby. Nedávno nás přerostl závod v Mexiku, kde jsem před příchodem do Kladna působila a který má vedle toho co my na starosti také molding – tedy výrobu samotných kostiček. Ty se u nás nevyrábějí, vozí se sem ze závodu v Dánsku a Maďarsku. U nás se na ně tisknou potisky, třídí se do jednotlivých sáčků a pak do krabic. Máme zde ale i výzkum a vývoj, kde se odlaďují stroje nebo dělají různé testy materiálů. Aktuálně testujeme jedno nové zařízení přímo na lince v provozu. Jakmile dosáhneme výkonnosti, jakou potřebujeme, začneme tyto stroje nakupovat i do dalších továren.
Co se dočtete dál
- Jak funguje a na co se zaměřuje továrna Lego v Kladně.
- Jak se tisíce typů součástek správně rozdělí do jednotlivých balení.
- U jakých setů se tam navyšovala produkce a jaká novinka už je ve výrobě.
- Proč je v baleních Lego vždy několik drobounkých součástek navíc.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.