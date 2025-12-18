V domácím vinařském byznysu se letos na podzim objevila nová těžká váha. Holding ZWG.WINE podnikatelů Stanislava Lancoucha a Vladimíra Viklického nejprve propojil vinařství Lahofer, Hanzel a Waldberg a následně koupil i známé vinařství Znovín Znojmo. Vznikl tak vinařský obr hospodařící na zhruba tisícovce hektarů vinic právě na Znojemsku. Se Stanislavem Lancouchem jsme mluvili mimo jiné o tom, proč se do velké akvizice Znovínu pustili a co to všechno obnášelo, ale i o stavu domácího vinařského byznysu, rizicích, která mu hrozí, i tom, co by se v něm mělo změnit, aby se mu dařilo lépe. Probrali jsme i to, co Čechům chutná víc než dřív.
Co vás vedlo k tomu, že jste se pustili do akvizice Znovínu Znojmo?
Jedním z důvodů bylo, že jsme za těch 20 let, co v oboru podnikáme, narostli do úrovně, nad kterou jsme se organicky už příliš zvětšovat nemohli. Značka Lahofer už nebyla malá, ale nebyla ani velká. A jelikož si myslím, že do budoucna přežijí buď vinařství malá, specializovaná, nebo ta opravdu velká – a zmenšovat jsme se nechtěli, tak jsme se rozhodli, že tuhle příležitost využijeme. To je ten první, pragmatický důvod. Pak je tu ještě důvod druhý, totiž že jsme znojemští patrioti a Znovín tak logicky máme rádi. Protože co si budeme povídat, kdyby nebylo Znovínu, tak nikdo neví, že se ve Znojmě vyrábí víno. Proto nám dávalo smysl, aby tu firmu koupil někdo místní.
Nejtěžší bylo co?
Ujasnit si a finálně se shodnout, že Znovín chceme opravdu koupit. Nebyla to otázka jednoho dne, trvalo měsíce diskusí, než jsme se společníkem dospěli k definitivnímu rozhodnutí do toho jít. Bylo to pro nás přece jen dost velké sousto, bojovali jsme s tím, jestli to celé zvládneme. No a pak byla samozřejmě těžká ta druhá fáze, tedy zajištění potřebných financí, protože na tu akvizici jsme samozřejmě neměli dost vlastních zdrojů. Museli jsme si půjčit od banky. Náročné také bylo celou transakci dotáhnout do konce, trvalo to nějaké čtyři měsíce.
Co se dočtete dál
- Proč domácí vinařství tak málo exportují.
- Co rozhodlo souboj s Kofolou o koupi Znovínu Znojmo.
- Podle čeho se při akvizici hodnotí vinařství.
- Proč vinohrady v Česku produkují méně než ty zahraniční.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.