Ve čtvrtek ráno se na Pražském hradě začaly tvořit tradiční fronty těch, kteří si na vlastní oči chtěli prohlédnou svatováclavskou korunu a další korunovační klenoty. Část kolemjdoucích se však začala srocovat i uprostřed Hradčanského náměstí a nešlo jen o novináře a další oficiální hosty. Výrazné žluto-červeno-bílé logo výrobce stavebnic Lego lze jednak těžko přehlédnout, zároveň jen v málokom neprobudí zvědavost a nutkání popojít blíž.
Chystalo se odhalení obří napodobeniny svatováclavské koruny vyrobené z přesně 128 333 plastových kostiček dánské stavebnice. Skupina Lego se totiž rozhodla spojit letošní, 25. výročí existence své tuzemské továrny právě s výstavou korunovačních klenotů. Plastová koruna tak bude na místě k vidění ještě několik dní, než vyjede na „tour“ po několika dalších lokalitách v Česku.
Otázka, která z obou korun vystavovaných pár desítek metrů od sebe je hodnotnější, je zdánlivě nesmyslná. Přesto se mi v ten moment vetřela do hlavy.
Lega z Česka bude víc. Šéfka druhé největší „kostičkové“ továrny na světě líčí, co se chystá i proč bývají v krabici dílky navíc
Podle investora a sběratele Lega Michala Šnobra se sice cena jedné kostičky na burze pohybuje mezi dvěma a třemi korunami, a čistě materiálově tedy plastová koruna může stát necelých 400 tisíc korun. Cenu zlata a drahých kamenů na pravé svatováclavské koruně pak umělá inteligence odhaduje na stovky milionů, hodnota klenotu je však především historická, kulturní a symbolická, a tedy zcela nevyčíslitelná.
Ovšem i plastová koruna je svým způsobem symbol. Symbol mimořádně úspěšné společnosti, která celé generace dětí kreativně vzdělává. Společnosti, která loni dosáhla zisku 18,7 miliardy dánských korun, tedy 62,6 miliardy korun českých. A která díky své tuzemské továrně s 3300 zaměstnanci nemalou mírou přispívá k rozvoji tuzemské ekonomiky.
Česko tak nevyhnutelně potřebuje obě koruny. Jak tu pravou, coby sjednocující prvek národní identity a připomínku naší historie, tak plastovou v podobě úspěšných firem, které zde investují, vyrábí, provozují výzkum a zaměstnávají lidi. Zkrátka posouvají zemi dál a přispívají k jejímu blahobytu.
