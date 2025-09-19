Jméno Eva Olmerová rezonuje světem českého jazzu stejně silně jako její hlas. Ostatně skladby jako Čekej tiše, Já hledám štěstí nebo Blues samotářky znají i ti, kteří nejsou výhradně jazzovými fanoušky. Nevšední příběh zpěvačky, která žila naplno, bez ohledu na důsledky, se přímo nabízí k literárnímu zpracování.
Nejde však o senzacechtivý portrét umělkyně poznamenané alkoholem, ale o hluboce empatickou novelu, která sleduje zrod a vývoj jedinečné hudební osobnosti v kontextu doby. Jarchovský rekonstruuje Evino dospívání v prostředí diplomatické rodiny, její vstup do umělecké společnosti, první krůčky ke slávě i její krátké, ale nezapomenutelné působení v divadle Semafor.
Významnou část knihy tvoří také popis jejích osobních vztahů – vášnivých, komplikovaných a často bolestných. Nevyhýbá se ani temným stránkám jejího života – konfrontaci se státní mocí, výslechům, zatčení a věznění.
Přesto Olmerka není jen kronikou pádů a vzletů. Je především poctou svobodnému duchu, nezměrnému talentu a odvaze žít i tvořit podle vlastních pravidel.
Text, který původně vznikl jako třídílný rozhlasový seriál, autor pro knižní vydání výrazně přepracoval a doplnil o nové pasáže a souvislosti.
Petr Jarchovský: Olmerka
KNIHA, nakl. Mladá fronta, 2025
