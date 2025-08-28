Pokud byste si rádi dopřáli nějaké kvalitní čtení, ale chybí vám čas, audiokniha může být řešení. Cestou do práce, v autě nebo ve vlaku, při úklidu, na procházce se psem nebo na dovolené, tam všude můžete poslouchat. A nemáte-li ještě vybráno co, podívejte se na náš výběr nových audioknih, které by vás rozhodně neměly zklamat. Stačí si jen zvolit žánr a ponořit se do příběhů, které vás pohltí.
Olga Tokarczuková: Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých (OneHotBook)
Co kdyby zvířata vzala spravedlnost do vlastních rukou? Hlavní hrdinkou „morálního thrilleru“ polské nobelistky je stárnoucí stavební inženýrka Jana Dušejková, která v Kladské kotlině na česko-polském pomezí pracuje jako učitelka angličtiny a zeměpisu. Kromě toho v zimě zastává funkci správkyně letních obydlí několika lufťáků v jejich osadě na Plošině, ležící na samotě. Její vášní je ale astrologie a vedle poezie Williama Blakea, jehož texty pomáhá překládat svému bývalému žákovi, nadevše miluje přírodu. Němé tváře se snaží všemožně chránit, i když to znamená boj proti lidem, kteří jim ubližují. Jednoho dne je její soused nalezen mrtvý. Následuje další vražda a pak další, umírají pytláci i významní členové místní komunity. Jedinými svědky jsou lesní živočichové, jejichž masové vybíjení během lovecké sezony nikoho netrápí. Jana přitom o těchto neobvyklých vraždách nejspíš něco ví, jenže policie zprávy samotářské podivínky o „pomstě zvířat“ nebere vážně… Spisovatelka Olga Tokarczuková zde netradičně spojila žánr detektivky s feministicko-ekologickou tematikou. Knihu, podle níž vznikl i film oscarové režisérky Agnieszky Hollandové Přes kosti mrtvých, svým lehce zastřeným hlasem načetla herečka Helena Čermáková.
Pavel Černý: Morávkova zpověď – Věřím v Boha a ve své pistole (Témbr)
Příběh známého odbojáře Václava Morávka, úhlavního nepřítele pražského gestapa a jednoho z vůbec nehledanějších mužů Němci obsazené Evropy, je tu zachycený ve strhujícím vyprávění. Celá slavná story ovšem nekončí smrtí hlavního hrdiny, ale pokračuje až do konce padesátých let. I když jde o značně čtivé a napínavé románové ztvárnění, děj je striktně okován exaktními historickými prameny a rozsáhlým poznámkovým aparátem. Nemálo z informací, poznatků a nálezů zde zaznívá vůbec poprvé. Na knize spolupracoval historik a spisovatel Jaroslav Čvančara a také největší současný odborník na Morávka Jiří Košař. Text načetli Ondřej Vetchý, Jiří Dvořák a Lukáš Hlavica.
Robert Greene: Zákony lidské přirozenosti (Audiolibrix)
Populárně-naučný bestseller z pera amerického autora se pokouší proniknout pod povrch lidské komunikace. Kniha předkládá několik možností, jak dešifrovat naše chování. Lidská přirozenost je totiž silnější než kterýkoli jedinec, kterákoli instituce nebo technický vynález. Dennodenně nás ovlivňuje, a pokud toto působení odhalíme a naučíme se s ním pracovat, můžeme zlepšit kvalitu svého života i svých vztahů. Na základě myšlenek a příkladů královny Alžběty I., Martina Luthera Kinga ml. a mnoha dalších Robert Greene radí, jak se odpoutat od vlastních emocí a zvládnout sebekontrolu, jak rozvinout empatii, která vede k prozření, a jak nahlédnout za masky lidí. Tato kniha v hlasovém podání herce a rozhlasového moderátora Zdeňka Junáka nabízí pozoruhodné taktiky, které lze využít v osobním i pracovním životě.
Irving Stone: Žízeň po životě (OneHotBook)
Románová klasika věnovaná složité osobnosti Vincenta van Gogha nedávno znovu vyšla jako audiokniha v hlasovém podání herce Aleše Procházky. Stoneův záznam tvůrčího zápasu nizozemského malíře, který stál u zrodu moderní malby, nahlíží do zmučené duše zahnané až na hranu šílenství. Vrcholné dílo amerického životopisce líčí van Goghovy nenaplněné lásky, dramatická přátelství i nápor vnitřních démonů, jimž nedokázal vzdorovat. Mohl pouze malovat. Jen na francouzském jihu z tohoto přetlaku vytryskly stovky obrazů, z nichž se ale za malířova života prodal jediný. Dnes je van Goghovu odkazu zasvěceno celé muzeum a za jeho obrazy se platí stamiliony. Byť sám za svou přecitlivělost zaplatil daň nejvyšší, svět dávno s pokorou uznává, že z jeho pláten sálá vnitřní svoboda tak nadčasová, až se z toho tají dech.
Oliver Pötzsch: Hrobník a dívka (Témbr)
Kriminální případ ze staré Vídně, jak ho odvyprávěl německý autor Oliver Pötzsch. Píše se rok 1894 a inspektor Leopold von Herzfeldt vyšetřuje kuriózní případ. V umělecko-historickém muzeu byla nalezena mrtvola slavného profesora - nabalzamovaná přesně podle staroegyptských klasických postupů. Stal se známý akademik obětí starověké kletby? Leopold hledá radu u poněkud mrzoutského hrobníka Augustina Rothmayera, který by měl být ohledně znalosti pohřebních záležitostí tím nejpovolanějším. Historickou detektivku s atmosférickou náladou, která v audioknize vynikne díky skvělému zvukovému designu, načetl Otakar Brousek ml.
Sudety: Ztracený ráj (OneHotBook)
O druhé světové válce, nacistické okupaci Československa a následném vyrovnávání účtů s Němci byly už napsány stohy knih a natočeny desítky filmů. Co se však odehrávalo v národnostně rozmanitých Sudetech celé roky předtím? Deset českých spisovatelů a spisovatelek přispělo do povídkové sbírky tematicky i stylově široce rozkročenými texty, které na pozadí velkých dějin zachycují spletité osudy tamních obyvatel v období mezi válkami. Láska v nich spojuje českou a německou krev, zákony hor měří všem osídlencům stejným metrem a jejich kořeny nevyvrátí ani dekády odloučení. Klukovská dobrodružství střídají nenávistné potyčky, sousedské vztahy jsou vystaveny zkoušce zamilovanosti i závisti, dětské vzpomínky ožívají společně se starými křivdami. A na scénu se dokonce vrací nejslavnější český nádražák Alois Nebel. Povídky z pera Jaroslava Rudiše, Kateřiny Tučkové, Petry Dvořákové, Michala Vrby a dalších v podání hlasů herců Pavla Batěka, Ivany Uhlířové, Martina Zahálky či Luboše Veselého.
Jeffery Deaver: Rozbité okno (OneHotBook)
Osmé setkání s elitním konzultantem newyorské policie v oboru soudní kriminalistiky. Tentokrát Lincoln Rhyme usilovně pracuje na dopadení mezinárodně hledaného zločince, který horlivě shromažďuje nepotřebné digitální haraburdí i citlivá osobní data a rozhodně je nepoužívá v souladu s GDPR. S přispěním půvabné vyšetřovatelky Amélie Sachsové a ochotného mladého pochůzkáře Rona Pulaskiho Rhyme během pouhých tří dnů odhalí řadu šokujících informací o krádežích identity a odkryje rozsáhlou síť obchodů s ní. Usvědčí však i pachatele, jenž možná zná recept na dokonalou vraždu? Napínavý thriller pohrávající si s aktuálním tématem informací jako cenných a v některých případech i smrtících zbraní. Kdo má rád detektivní romány amerického spisovatele Deavera, v podání oceňovaného hlasového herce Jana Vondráčka si Rozbité okno určitě vychutná.
