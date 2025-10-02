S nezvyklým lékem, který působí proti širokému spektru kmenů chřipkového viru, přicházejí vědci vedení Silke Paustovou z Jackson Laboratory v americkém Bar Harboru. Jak uvádějí ve studii na laboratorních myších publikované vědeckým časopisem Science Advances, léčba zabírá i na ptačí a zvířecí chřipkové viry, které by mohly v budoucnu „přeskočit“ do lidské populace. Viry si proti ní nevyvinou rezistenci, ani když je nasazena opakovaně.
Chřipkou se ve světě každoročně nakazí miliarda lidí. U tří až pěti milionů má onemocnění těžký průběh a až 650 tisíc z nich zemře. Velké obavy panují především z nových kmenů, jako byla španělská chřipka z roku 1918, která připravila o život až 100 milionů převážně mladých lidí. Moderní medicína disponuje antivirotiky, jako je Tamiflu. Jejich velkou slabinou je rychlé přizpůsobení virů, které pak léčbě vzdorují. Očkování proti chřipce nabudí tvorbu protilátek, jež se vážou na virus a tím ho zneškodní. Někdy však stačí i malá změna viru a protilátky už na virus nepůsobí.
Paustová a její spolupracovníci proto vsadili na protilátky, které se nevážou na virus, ale na plicní buňky nakažené chřipkovým virem. To uvede do pohotovosti imunitní systém a ten pak plíce neustále „čistí“ od infikovaných buněk. Virus nedostává prostor k množení a nepoškodí plicní tkáň. Účinkům léčby virus neunikl, ani když vědci použili jednu jedinou protilátku. Ve finále ale nasadili kombinaci tří různých protilátek a tím spolehlivost léčby výrazně zvýšili. Myši nakažené smrtícím ptačím chřipkovým virem H7N9 zachránila injekce protilátek, i když ji zvířata dostala čtyři dny po infekci.
„Léčba je účinná i při velmi nízkých dávkách, což je příslibem nízké ceny. Zároveň klesá riziko nežádoucích vedlejších účinků,“ říká Paustová. Vědci počítají s tímto typem léčby při propuknutí epidemie způsobené novým typem viru. Lékaři by protilátkami zachraňovali životy těžce nemocných do doby, než by se podařilo vyrobit dostatek dávek účinné vakcíny.
