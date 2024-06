Vybral útulnou kavárnu poblíž slavné Kendall Square, hlavního světového centra biotechnologií ležícího přes řeku od centra Bostonu, a u kasy si poručil dvojité espresso. Doprovodil to trošku provinilou grimasou. „Už jsem měl dneska čtyři,“ pronesl Martin Tolar. Možná je to kofein, možná jeho vědecko-podnikatelská mise, co mu vlévá energii do žil. Naše dvouhodinové odpolední povídání vklínil do svého nabitého programu – předtím měl přednášku pro krajany a poté večeři s ministerskou delegací z Česka.

To, co Tolar dělá, je výjimečný počin nejen z českého, ale i světového pohledu. Se svou společností Alzheon dokončuje vývoj léku na léčbu a prevenci Alzheimerovy choroby, která devastuje mozek stovkám milionů lidí po celém světě. „Když žijete dost dlouho, tak dostanete alzheimera. Tak to prostě je. Je to bohužel jen otázka věku. V podstatě z toho není úniku,“ říká muž, který vystudoval počítačové vědy a medicínu v Česku a byl jedním ze studentských lídrů sametové revoluce. Pak odešel do USA studovat neurovědy, vedl klinický vývoj a byznys ve Pfizeru, učil na univerzitě Yale a také založil a řídil řadu biotechnologických a technologických firem v San Francisku a Bostonu.

Dnes v Alzheonu řídí tým 200 lidí s hlavním sídlem ve Framinghamu nedaleko Bostonu. Je to trochu schovaný (polo)český jednorožec – tedy progresivní firma s hodnotou přes miliardu dolarů. Po 11 letech příprav, vývoje, schvalování a testování Alzheon se svým lékem finišuje třetí fázi klinické studie s cílem dokončit registraci léku. Je to pilulka s označením ALZ-801. „Když všechno dobře dopadne, tak budeme mít příští rok lék na trhu,“ říká.

Takže už je lék fyzicky hotový?

Ano, kdybychom byli u nás v kancelářích, tak vám mohu pilulku ukázat. Ještě probíhají klinické studie, ale lék už máme několik let. Onehdy jsem ji ukazoval jednomu miliardáři, který do nás chce investovat, a jako u mnoha ostatních návštěvníků to vypadalo, jako by nám ji chtěl šlohnout. (smích)

