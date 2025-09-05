Lidé chovají hluboký respekt k čichu psů, ale o schopnostech vlastního nosu nemají valné mínění. Ve skutečnosti na tom ale nejsme s identifikací pachů a vůní tak zle. Například citlivostí k hlavní složce banánové vůně amylacetátu se psovi plně vyrovnáme. V identifikaci chemikálie trans-4,5-epoxy-(E)-decenalu zodpovědné za pach lidské krve dokonce trumfneme vynikající „čichače“ z řad hlodavců. Čich hraje v našich životech překvapivě důležitou roli. Matky například vystačí při identifikaci svého dítěte jen s jeho tělesným pachem.

Důležitost čichu v lidském životě potvrdila nově také studie japonských vědců publikovaná ve vědeckém časopise iScience. Tým vedený Kazushigem Touharou v ní popsal změny tělesného pachu žen během ovariálního cyklu. V období kolem ovulace, kdy je nejvyšší šance na otěhotnění, vylučují ženy ve zvýšeném množství látky, které muži vnímají jako příjemnou vůni. Touhara a jeho spolupracovníci tyto atraktivní látky identifikovali, ale varují před snahami vydávat je za lidské feromony.

