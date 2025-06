Připravovat dalekohled ke spuštění je něco podobného jako testování nového vozu, než ho necháte vyjet na silnici,“ říká do telefonu Petr Kubánek, když srovnává svoji dřívější práci v automobilovém průmyslu se svým aktuálním působením na observatoři Vera C. Rubin v jihoamerickém Chile. „Musíme ho podrobit zátěžovým situacím, abychom viděli, jak na ně reaguje a jak se mění kvalita získaných snímků. Různě rychle s ním hýbáme a hledáme jeho limity. Zásadní rozdíl je ovšem v tom, že ho nepodrobujeme crash testům. Na to je teleskop příliš drahé zařízení,“ vypráví.

Velkou výzvu pro něj znamenalo udržení dalekohledu v ideální teplotě, neboť dochází k „tetelení“ obrazu, pokud se nějaká část zařízení ohřeje. Poslední měsíce se moc nevyspal, protože jako celý tým o více než 60 členech na observatoři dřel na tom, aby největší přehlídkový dalekohled (viz infobox níže) začal po letech příprav a odkladů snímat hlubiny vesmíru.

„Krátce po šesté ráno nastoupíme do autobusu, který nás z naší základny ve městě La Serena odveze na kopec k observatoři, kde se rychle nasnídáme. Pak na místě děláme s dalekohledem různé testy, často jsem byl opakovaně dvacet hodin na nohou a zdřímnul si jen krátce na hvězdárně, abychom zvládli co nejvíce práce. Volné víkendy téměř nebyly,“ popisuje vědec původem z Prahy finišování příprav. „Samozřejmě bych mohl úkoly zadávat technikům ze své kanceláře v La Sereně po videokonferenci, ale raději si situaci prověřím sám v terénu,“ říká muž, který měl posledních pět let na starosti naprogramování subsystémů řídicího systému dalekohledu.

Od dětství jste chtěl být hvězdářem?

Tíhnul jsem k tomu. Na petřínskou hvězdárnu jsem s rodiči chodil od šesti let, později jsem tam docházel na kroužky a nakonec jsem tam i zhruba deset let dělal průvodce a vždy jsem rád návštěvníkům předváděl fungování dalekohledu. V roce 1995 jsem se jako sedmnáctiletý řízením náhod dostal do americké Alabamy do Space Camp, což je výběrový tábor pro adolescenty „postižené“ astronomií a technologiemi. Tam jsem získal své první mezinárodní kontakty, které si dodnes udržuji. Ale samozřejmě při maturitě jsem neměl nalajnováno, že se budu zabývat zrovna obřími dalekohledy.

