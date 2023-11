My jsme měli jasný cíl: chceme létat. Tomu jsme podřídili všechno. Dnešní mladá generace se ale bojí uvázat v armádě na deset a víc let. „Adepti na piloty by měli umět anglicky, být trošku ve sportovní formě, ale hlavně by měli být motivovaní. To je dnes největší problém, který vidím, když se s někým na vysoké škole bavím,“ říká major Aleš Svoboda, bojový pilot a kandidát na nového českého astronauta.

Jaký jste měl v životě dřív sen: být pilotem, nebo být kosmonautem?

Asi obojím.

A kdy poprvé jste si uvědomil, že něco takového chcete dělat?

Někdy v předškolním věku. Rodiče, kteří jsou už v důchodu, byli dost technicky zaměření, takže jsem měl vždycky doma spoustu knížek o letadlech, o létání, o vesmíru, o všem možném. Mně se to líbilo a chtěl jsem prostě lítat.

