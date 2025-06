Je jí sedmdesát, těší se dobrému zdraví a po celý život hýří aktivitou. Seniorka zaujala čínsko-americký vědecký tým tvrzením, že denně vystačí s třemi hodinami spánku. Měření chytrými hodinkami ukázalo, že prospí zhruba šest hodin, ale i to je o čtvrtinu méně, než bývá v lidské populaci obvyklé. Na ženě přitom nebyly patrné sebemenší známky spánkové deprivace. Patří k takzvaným krátkodobým spáčům, kteří se narodili s geneticky podmíněným snížením potřeby spánku. Doposud genetici znali čtveřici genů, jejichž změna lidem zkracuje spaní. Čínská seniorka je nositelkou páté vlohy tohoto typu.

Guangsen Shi z Čungšanského ústavu pro výzkum léčiv a jeho spolupracovníci zveřejnili tento objev na stránkách vědeckého časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences. Z jejich studie vyplývá, že žena má v jednom místě pozměněný gen SIK3, jehož funkce byly vždy spojovány především s regulací metabolismu. Pokusy na laboratorních myších ale už dříve naznačily, že by gen mohl řídit také spánek.

Vědci upravili metodami genového inženýrství myším gen SIK3 do stavu, v jakém se nachází v dědičné informaci čínské nespavé seniorky, a tato zvířata pak spala o poznání méně. Detailní studium mozku odhalilo, že myši mají pozměněné spoje mezi neurony, tzv. synapse. Shi a jeho spolupracovníci prozradili, že objev úlohy genu SIK3 je přivedl na stopu dalších genů, které zřejmě působí podobně.

Nové poznatky o genetických základech spánku by mohly pomoci lidem trpícím nespavostí. Pootevírají cestu k lékům, které tuto poruchu zaženou přirozenějším způsobem než současná léčba. Lákavá je i vize tablet snižujících potřebu spánku. K tomu se ale vědci staví rezervovaně, protože spící mozek se zbavuje zplodin látkové výměny, jež se během dne v jeho tkáni nahromadí. Zatím není jasné, zda by zkrácení této očisty s sebou neneslo nějaká zdravotní rizika. Spánková deprivace je například spojena se zvýšeným sklonem k obezitě.