Je to záhada. Mezi 20 lety a šedesátkou se náš výdej energie zásadním způsobem nemění. Přesto se lidem ve věku mezi 40 a 65 lety v těle hromadí útrobní tuk. Ten je mnohem nebezpečnější než tuk ukládaný do podkoží, protože výrazně zvyšuje riziko civilizačních chorob, jako je cukrovka druhého typu nebo onemocnění srdce a cév. V těle zároveň ubývá svalové tkáně, takže tělesná hmotnost ani body mass index se dramaticky nezvětšují. Nástup zdravotních problémů avizuje pouze rostoucí obvod kolem pasu.

Vědci v čele s Qiong Wangovou ze City of Hope Medical Center v americkém Duarte našli pro záhadné tloustnutí ve středním věku vysvětlení. Výsledky jejich výzkumu zveřejnil vědecký časopis Science.

Nárůst tukové tkáně bývá připisován zvětšování tukových buněk. Wangová a její spolupracovníci však pojali podezření, že ve středním věku přibývají lidem v těle nové tukové buňky. Jejich zájem se proto soustředil na kmenové buňky tukové tkáně. V pokusech na laboratorních myších prokázali, že zatímco tukové kmenové buňky z mladých zvířat k množení nijak zvlášť netíhnou, kmenové buňky myší ve středním věku se množí o překot.

„S věkem množení většiny buněk upadá. Kmenové buňky tukové tkáně jsou ale výjimkou a chovají se přesně opačně. S věkem se množí stále víc. To je důkaz, že ve stáří nám roste břicho kvůli vzniku nových tukových buněk,“ vysvětluje Wangová.

Tým vedený touto expertkou prokázal, že ve středním věku se v tukové tkáni objevuje nový typ kmenových buněk, v nichž se probouzí k činnosti gen pro bílkovinu LIFR. Nemají je v těle jen stárnoucí myši, ale také lidé středního věku. A právě tyto buňky jsou zodpovědné za ukládání nebezpečného tuku kolem orgánů v útrobách. V dalším výzkumu se chtějí vědci zaměřit na vývoj zásahů, jimiž by bylo možné zablokovat množení nového typu kmenových buněk tukové tkáně. Pokud se jim to podaří, pomůže to lidem udržet útrobní tuk na uzdě.