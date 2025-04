To, co se děje během konkláve, se děje vždy, když je skupina lidí uzavřena a má učinit rozhodnutí, ať už je to ve Vatikánu, na firemním summitu nebo v reality show, jako je Survivor. Věrnost se upevňuje a rozpadá, moc se mění prostřednictvím vnímání, odhalují se nové hlubiny ambicí, pragmatismu a předsudků. Nejvyšší ideály lidí ustupují základním instinktům moci, kontroly a vlastního zájmu. Jen někteří se vzpamatují…

Když loni na podzim v listu The Guardian vyšla pochvalná recenze na nový film režiséra Edwarda Bergera, v celosvětovém veřejném prostoru ještě silně rezonovaly americké prezidentské volby a srovnání se doslova nabízelo. Samozřejmě s tvrzením, že u voleb stejně jako v konkláve nikdy nemůžete vědět, jak to nakonec dopadne, lze lehce či více polemizovat, ale podívat se na oba tyto procesy současně je bezesporu velmi zajímavé východisko. Ať už se voliči schází u volebních uren, nebo v Sixtinské kapli, hlasování může být vždy emocionální a „bolestně zábavné“.

Dramatický, bolestně zábavný je také film Konkláve, jenž byl loni nominován na několik prestižních ocenění, přičemž nakonec hned čtyřikrát bodoval v britské BAFTA a také získal Oscara za adaptovaný scénář. Snímek, jemuž dominuje soustředěný a precizní výkon Ralpha Fiennese, totiž vychází ze stejnojmenného románu Roberta Harrise a ten – jak známo – vládne osvědčenými recepty na historické a společenské bestsellery. Mimochodem, když jeho stejnojmenná kniha v roce 2016 vyšla, nijak se netajil tím, že jej inspirovalo konkláve, při němž byl v roce 2013 zvolen papež František. Právě tehdy Harrise napadlo sepsat příběh o tom, jak by jedno tajemství mohlo změnit běh církevních dějin.

Konkláve (V. Británie, USA 2024)

FILM režie Edward Berger, distribuce Vertical Entertainment, v českých kinech od 31. 10., v sobotu 26. 4. uvádí též FilmBox Premium