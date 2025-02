Nekompromisní, soucitný a pronikavý pohled na dopady kolonialismu a osud uprchlíka v propasti mezi kulturami a kontinenty. Stručně a jasně charakterizovali členové Švédské akademie dílo Abdulrazaka Gurnaha, když mu v roce 2021 udělovali Nobelovu cenu za literaturu. Spisovatel, jenž se narodil na Zanzibaru, se stal druhým nositelem tohoto ocenění z řad afrických spisovatelů černé pleti.

Nutno podotknout – nebylo to tak velké překvapení. Zaprvé proto, že „nobelovka“ byla v Africe už fakt na spadnutí (vždyť tu první získal Nigerijec Wole Soyinka už v roce 1986). A za druhé: rok 2021 byl celý tak nějak africký. Jen si to připomeňme: Damon Galgut z Jižní Afriky dostal tehdy britskou Bookerovu cenu, zatímco její mezinárodní varianta byla udělena Senegalci Davidu Diopovi. Goncourtovu cenu získal zase Mohamed Mbougar Sarr a laureátem německé ceny Neustadt se stal Boubacar Boris Diop, oba též ze Senegalu. A tak bychom mohli ještě pokračovat… Tenhle hromadný úkaz lze samozřejmě vysvětlovat různými způsoby, včetně politických gest. Anebo se shodneme na tom, že současná africká literatura je výborná.

Abdulrazak Gurnah proslul především historickým románem Paradise (Ráj). Je to příběh Júsufa, který se z chudé svahilské rodiny dostane do města k arabskému obchodníkovi, aniž by věděl, že jej otec prodal. Autor provází chlapce, který se musí vyrovnat s tvrdou realitou, exotickou krajinou Tanzanie, v níž se mísí na přelomu 19. a 20. století kultury, rasy i politické cíle.

Abdulrazak Gurnah Foto: Mark Pringle

Křehce drsný příběh o dospívání je protkán legendami a také množstvím informací z historie, o které – s prominutím – současný Evropan většinou nemá ani potuchy. Na tuto knihu pak tematicky navazuje i román Afterlives (Dozvuky), v němž se hrdina, opět chlapec, dostává do zajetí německých vojáků, což vede – slovy Švédské akademie – k úvahám o dopadu kolonialismu a války na budoucí generace.

Mateřštinou Abdulrazaka Gurnaha je svahilština, píše anglicky a až do roku 2023 nebyl žádný z jeho textů přeložen do češtiny. Máme co objevovat.

Abdulrazak Gurnah: Ráj (2023) / Dozvuky (2024)

KNIHY, v překladu Petry Nagyové / Raniho Tolimata vydalo nakladatelství Prostor