Právě jste se rozhodli, že vstoupíte do lesa, a necháváte se jím skutečně obejmout. Otevírá se pomyslná brána do světa přírody a vy postupně podléháte jejím přirozeným rytmům, vůním, zvukům i dotekům. Čím hlouběji se vydáváte, tím více zapomínáte kontrolovat svůj směr a necháváte se vést…“

Text ke katalogu výstavy Lenky Falušiové je úsporný, ale vlastně přesný. Projdete skleněnými dveřmi, rozhlédnete se po vstupním lobby sídla společnosti KKCG na Bořislavce a – musíte popadnout dech. Nad hlavou se vám vlní 110 křišťálových panelů, postupně se rozsvěcují, až se skoro zdají být živým organismem. Anebo špičkou opalizující ledové kry, jež se vynořuje z mořské hladiny.

Prostě Ledovec. Designér Maxim Velčovský pojmenoval svou skleněnou plastiku, vyrobenou z plochého spékaného skla a zasazenou do dřevěného rastru o 500 metrech čtverečních, příznačně. A vy, i když víte, že je to vůbec největší instalace sklářské firmy Lasvit v Evropě, se stejně neubráníte údivu. V elegantně minimalistickém kancelářském prostředí má totiž Velčovského umění nečekaně výbušnou sílu.

Lobby Artia Foto: KKCG

Po sugestivním entrée se následně vydáte napříč rozlehlým prostorem, projdete po kamenném chodníčku nad vodní hladinou, mezi akátovými kůly porostlými tropickými rostlinami, až pochopíte, že firemní lobby je zároveň originálním kulturním centrem – galerií Artium by KKCG. A impozantní obraz Lenky Falušiové v něm otevírá bránu do další dimenze. Ještě krok, dva, tři a necháte se lesem obejmout.

Linie odvahy

Hluboko v lese. Soukromé území. Dvě plátna zvíci dva metry na výšku a pět na délku jsou dominantami expozice, která v Artiu teď představuje tvorbu mladé kreslířky a grafičky. Pro Lenku Falušiovou je les a život v něm zdrojem inspirace, místem utvářejícím fantazii a provokujícím asociace, metafory, podobenství. S tématem se přitom utkává pomocí tušové kresby a tisků z hloubky, a to v různých formátech.

Na výstavě s názvem Potkala jsem sebe v lese samozřejmě pozornost upoutají nejprve obrovské kresby tuší na plátně, posléze však okouzlí svou hloubkou, nápaditostí a detailní propracovaností také čárové lepty a tisky. „V kontextu velkoformátových děl, která se stala v posledních letech jejím hlavním médiem, má pro autorku grafika funkci a hodnotu zejména osobního deníku, a tím pádem je důležitým doprovodem velkých kreseb,“ píše v katalogu kurátorka. A Radka Vondrašová, která má netradiční galerii na Bořislavce na starosti, vysvětluje, že touto expozicí tady právě vrcholí výstavní cyklus Linie odvahy: „Zaměřili jsme se tentokrát na autorky z generací X a Y, které se již dokázaly prosadit na české umělecké scéně, ale přitom jsou otevřené nečekaným výzvám.“

V prostoru Artium by KKCG tedy v minulých měsících prezentovala své fotografie z Afriky, jižní Asie nebo Blízkého východu také dokumentaristka Jarmila Štuková, svými drátěnými sochami jej pak ovládla Veronika Psotková.

Byznys a umění

Skulpturální díla od Federica Díaze, Maxima Velčovského, Pavla Filipa nebo Jana Poupěte jsou dnes už charakteristickými znaky všech čtyř budov – skleněných kostek, které tvoří Bořislavka Centrum. Autoři projektu z ateliéru Aulík Fišer Architekti s uměním prostě počítali od samého začátku. Tamní sbírka se pak postupně rozrostla o další artefakty na zdech kanceláří, na chodbách. To, co se však odehrává v Artiu, celou uměleckou koncepci umocňuje na druhou. „Je to výrazný prostor, rozlehlý, definovaný barevností i rostlinami a vodní plochou uprostřed. Záleží, jak umělce osloví. Mnozí to berou jako výzvu – většina artefaktů vzniká pak vlastně na míru,“ říká Radka Vondrašová.

Výstava Potkala jsem sebe v lese. Foto: Jana Kolářová

Artium by KKCG se za tři roky své existence stihlo etablovat mezi pražskými kulturními centry. A to nejen díky zajímavému výstavnímu plánu (připomeňme ještě třeba Antikódy Václava Havla), ale také díky pravidelným koncertům v rámci festivalu Dvořákova Praha, sólovým recitálům (Laco Déczi, Tomáš Kačo, Dan Bárta), konferencím, přednáškám. „Vizuální umění, hudba, performativní umění a vzdělávaní – to jsou dramaturgické pilíře, na nichž stavíme,“ vysvětluje Radka Vondrašová koncept, jehož záměrem je „propojovat odlišné světy v inspirativních setkáních“.

Mimochodem, lobby sídla firmy KKCG (a tedy i Artium) je každý den volně přístupné veřejnosti. Doslova tu tak lze v přímém přenosu sledovat, jak se takové dva odlišné světy prolínají, propojují. Až se zdá, že byznys a umění to k sobě nemají až tak daleko.

Potkala jsem sebe v lese

VÝSTAVA, Artium by KKCG, Praha-Bořislavka, do 28. 2.