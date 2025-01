Před někdejší českou eurokomisařkou je nová životní kapitola – zamířila do poradního týmu prezidenta Petra Pavla a stala se prorektorkou Univerzity Karlovy. Ženy podle Věry Jourové v politice stále chybí – a také vnímá, že z ní odcházejí. „Protože nemohou snést ty agresivní výpady na jejich rodiny,“ říká.

Významná česká politička v minulosti nechyběla mezi oceněnými v projektu TOP ženy Česka, jež vyhlašují už 20 let Hospodářské noviny. Má za cíl zviditelnit úspěšné ženy ze soukromé i veřejné sféry. Série rozhovorů k tomuto výročí pokračuje a tentokrát se ptala i patronka ocenění Michaela Bakala.

Máte za sebou deset let v pozici eurokomisařky završe ných oceněním Women of Europe . Je něco, co vám po návratu do Česka chybí?

Jako člověku se mi stýská po té mojí bruselské rodině. Měla jsem kabinet třinácti lidí a většina z nich se mnou vydržela celých deset let. Jako političce mi už začíná trochu chybět, že nesedím na tom místě vedle řidiče, že nemám ten rozhled a vliv. Nedávno v noci jsem například jela s ukrajinským taxikářem a vysvětlovala mu, co všechno pro Ukrajinu ještě budeme dělat. Co se chystá za rozhodnutí, jak bych chtěla pomoci tomu, aby Ukrajina přistoupila do Evropské unie. Pak jsem si uvědomila: Holka, ty už toho moc neovlivníš. Často jsem dostávala otázky, jaké je to mít moc. Takto jsem nad tím neuvažovala, ale vlastně mě bavilo mít vliv a snažit se s ním zacházet, snad nějak zodpovědně.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Je jiná dnešní Věra Jourová proti té, která v roce 2014 v Bruselu na pozici eurokomisařky začínala?

Kdy ještě chtěla s postem doslova seknout?

Jak vzpomíná na jednání s šéfy velkých sociálních sítí?

A jak probíhal „rozchod“ s hnutím Andreje Babiše?