Pokud bychom sestavovali výběr politiků, kteří chtějí rozkopávat Evropskou unii, můžeme si být jistí, že tací se už těší, až Joea Bidena v Bílém domě vystřídá 20. ledna Donald Trump. A přemýšlejí, jak se k němu co nejdřív dostat. Například maďarský premiér Viktor Orbán tvrdí, jak spolu oba muži mají velké plány. Bývalá česká eurokomisařka Věra Jourová by však nastupujícímu prezidentovi USA doporučila pravý opak. Scházet se s politiky, kteří pracují na tom, aby Evropa držela pohromadě.

„Nevím, jestli si někdo z Trumpova okruhu uvědomuje, že příklad, který on dává politikům, jejichž cílem je rozdělovat Evropu, nevede ve výsledku k ničemu dobrému ani pro USA. Pokud má mít Amerika spojence v Evropě, tak to má být spojenec, který je relevantní a má sílu. Dezintegrovaná Evropa nebude spojencem, kterého by mohl pan Trump použít,“ říká Jourová. A vůči Trumpovi projevuje opatrný optimismus.

„Řekla bych, že pan Trump číslo 1 je jiný než pan Trump číslo 2. Soudím podle lidí, které si bere do vrcholných funkcí. V novém týmu vidím lidi, kteří rozumí světu a mají globální dimenzi. V týmu Trump číslo 1 jsem viděla hodně těch, kteří znali jenom Ameriku. Minimálně ti, se kterými jsem jednala, takoví byli. Například ministr spravedlnosti byl bývalý prokurátor z Alabamy, se kterým se nedalo mluvit o ničem jiném než o pašování drog z Mexika. O Evropě nevěděl nic. Trump ale teď potřebuje lidi s mezinárodním rozhledem, i kvůli dichotomii na trase Amerika–Čína, kdy USA budou potřebovat spojence,“ myslí si Jourová.

Zatímco během první Trumpovy éry se těžko dalo uniknout heslu „Make America Great Again“ a zkratce MAGA, během druhé by se tak mohlo přidat něco ve smyslu „Make Europe Great As WELL“. Pro Ameriku by to bylo MEGA WELL (mega dobře). Pro Evropu samozřejmě taky. A kdo jiný by to měl Trumpovi z Prahy doručit než Jourová. Historicky první osobnost z Česka, která se – v roce 2019 – dostala do výběru 100 nejvlivnějších lidí světa podle časopisu Time. Stejný magazín loni Trumpa vyhlásil osobností roku.