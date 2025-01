Je vám kolem třiceti a aktivně sportujete? Ani to vás nemusí uchránit před zdravotními následky dlouhého sezení. Takový je závěr studie vědců vedených Ryanem Bruellmanem z University of California v Riverside. Zveřejnili ji ve vědeckém časopise PLOS One. Zevrubné analýze podrobili zdravotní údaje tisícovky dobrovolníků s průměrným věkem 33 let.

Pokud tito lidé proseděli denně víc než osm hodin, měli snížený podíl „hodného“ cholesterolu a také vyšší body mass index, což jsou silné rizikové faktory pro rozvoj kardiovaskulárních chorob. Zhoršení zdraví nezabrání ani aktivní pohyb v doporučovaných dávkách – tedy dvě a půl hodiny středně intenzivní námahy nebo jeden a půl hodiny vysoce intenzivní námahy týdně.

Zatímco středně intenzivní námaha nebrání konverzaci, při vysoce intenzivní námaze už se lidé zadýchají a s mluvením mají potíže. Autoři studie doporučují buď redukovat prosezený čas, nebo natáhnout dobu věnovanou cvičení. Osm prosezených hodin denně lze kompenzovat zhruba dvojnásobkem doporučených dávek, tedy pěti hodinami střední námahy nebo dvěma a půl hodinami intenzivní námahy týdně. Následky každé další prosezené hodiny „vymaže“ prodloužení doby intenzivního cvičení o deset minut.

„Nezdravý jídelníček a kouření patří samozřejmě k významným rizikovým faktorům, ale v naší studii se ukázalo jako problémové už samotné sezení,“ říká Ryan Bruellman. „Lidé se obvykle nad dobou strávenou sezením příliš nepozastavují, zvláště když jim je dvacet či třicet let. Ale prosezený čas je důležitý.“

Vědci zahrnuli do studie také jednovaječná dvojčata. Ta mají prakticky totožnou dědičnou informaci, takže když jsou mezi nimi patrné rozdíly ve zdravotním stavu, lze je připsat na vrub odlišnostem v životním stylu. I u dvojčat se potvrdilo, že delší prosezená doba a kratší čas věnovaný sportu mají na zdraví negativní dopady. „Vstaňte a hýbejte se!“ vyzývá Ryan Bruellman.