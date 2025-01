Zaprvé. V době, kdy v Česku začínáme projektovat vysokorychlostní železnice, šinkanseny v Japonsku slaví 60. výročí provozu. Sice je neobsluhují úplně nejmodernější soupravy (pendolino je uvnitř hezčí), zato nabízejí rychlost až 300 km/h a vysokou spolehlivost. Třeba na trati Tokio–Kjóto jezdí ve špičce po šesti minutách. Ne na minutu, ale na vteřinu přesně. Na druhou stranu zpáteční jízdenka na této 500 kilometrů dlouhé trase není vůbec levná, pro čtyřčlennou rodinu vyjde v přepočtu na 14 tisíc korun. Letadlem je to za míň. Zajímavost: sedačky v šinkansenu se na konečné vždy otáčí tak, aby byly po směru jízdy. Tip: na cestě z Tokia na jih se vyplatí sedět na pravé straně, po 40 minutách jízdy máte z okénka horu Fuji jako na dlani.

Zadruhé. Japonsko vymírá. Počet narozených dětí dosáhl v roce 2023 rekordního minima a premiér trend označuje za „největší krizi, které monarchie čelí“. Při pohledu zvenčí se nelze divit, Japonsko se jeví jako země, která je k dětem poměrně nepřátelsky nastavená: na veřejnosti se nesmí projevovat, dětských hřišť je málo a jsou v zoufalém stavu… Pokud do Japonska pojedete s dětmi, z vlastní zkušenosti doporučuji vsadit na zvířata: navštívit pandu v tokijské zoo (vstup vyjde ani ne na sto korun a děti jsou zdarma), podrbat prasátka v kavárně Mipig Harajuku, omrknout 3D digitální kočku na křižovatce v Šindžuku, zajet za uctívanými jeleny do Nary a na opičí horu do Kjóta. Dětská radost zaručena.

Zatřetí. V Japonsku zažijete plno menších či větších bizarností – z českého pohledu. Ano, vyhřívaná záchodová prkénka jsou opravdu všude a většinou mísy nabízejí i mycí programy od spršky po klystýr. Po celé zemi je neuvěřitelné množství veřejných toalet zdarma. V každém parku, památce, stanici metra… Další zvláštnosti: Japonci milují matchu a dávají ji do všeho, mají i matchové pivo. V trendy tokijské čtvrti Šindžuku chodí lidé s digitální reklamní plochou na zádech jako živé mini billboardy. Na ulici se kouřit nesmí, ale v (označených) hospodách ano. V Japonsku, kdysi moderní zemi, také často narazíte na cash only, případně „karty bereme, ale ne bezkontaktně“.