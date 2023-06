Zábava na vzduchu

Alpská inspirace v Prachaticích: areál lesních her

Michaela Ryšavá, zástupkyně šéfredaktora a vedoucí domácí redakce

Zatímco v rakouských Alpách jsou podobné stezky samozřejmostí, v Česku stále působí jako zjevení. Areál lesních her nad Lázněmi svaté Markéty v Prachaticích má vše, co má správný výlet mít. Přírodu, pohyb, estetiku, vzdělání a nedalekou skvělou restauraci. V podstatě je to obří hřiště s pěti unikátními stanovišti zhruba na kilometrové stezce v lese, které je inspirováno obydlími zvířat. Vedle obřího mraveniště je zde také veverčí stezka, žabí tůň, ptačí budka nebo pavučina. Všechno je protkáno visutými lávkami, houpajícími se můstky, skluzavkami a informačními cedulemi. Rodiče – a možná i některé děti – potěší na první pohled to, jak jsou jednotlivé prvky vkusně udělané. Pro náctileté je na místě také venkovní posilovna, která je udělaná do kruhu a všechny prvky lze projít tak, aniž byste se dotkli země. Vyčerpaní pak můžete přejet do Pivovaru Prachatice, kde výborně vaří: pivo i jídlo.

Foto: archiv HN

Lipská procházka po provazových mostech v korunách stromů

Jan Brož, redaktor ekonomické rubriky

Šilhavá vačice Heidi je už více než deset let po smrti, zoo v Lipsku si ovšem i bez legendárního maskota neotřesitelně drží druhé místo v žebříčku britského autora Anthonyho Sheridana nejlepších zoo Evropy. Není to náhoda, vždyť jen návštěva tropického skleníku s procházkou po provazových mostech v korunách stromů nebo plavbou po řece tekoucí džunglí zabere téměř celý den. A to je jen jeden z mnoha pavilonů zahrady s jedním z nejvyšších počtů chovaných zvířecích druhů na kontinentě. Koho nezasytí jedna z četných exotických restaurací přímo v areálu, může vyrazit do lipské čtvrti Connewitz, která s četnými restauracemi, bary a kavárnami začíná přebírat Berlínu pověst jedné z nejvíce trendy lokalit v Německu.