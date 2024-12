Česká filharmonie: Silvestrovské a Novoroční koncerty

HUDBA, Rudolfinum – Dvořákova síň, 31. 12. a 1. 1.

Při čtyřech mimořádných koncertech, které pořádá Česká filharmonie na přelomu roku, se za dirigentský pultík postaví Tomáš Netopil a společně s muzikanty se vypraví do „belle époque“. Tehdy skladatelé jako Claude Debussy, Gabriel Fauré, Maurice Ravel anebo Camille Saint-Saëns vsadili na barvitost, rytmus, emoce, experiment – prostě impresionismus ovládl i hudbu. Při pražských koncertech v sólových partech vystoupí houslista Josef Špaček a violoncellista Ivan Vokáč.

Winternitzova vila

ARCHITEKTURA, Praha 5, večerní prohlídky 27. a 28. 12. a 2. 1.

Dům, který si nechal postavit právník Josef Winternitz v roce 1932, nese typické znaky: promyšlené uspořádání prostor – tzv. Raumplan, vestavěný nábytek, luxusní obklady, prosvětlené místnosti… Samozřejmě, pod projektem je podepsán Adolf Loos. „Jeho“ poslední pražskou vilu otevřeli potomci původních majitelů veřejnosti před sedmi lety a od té doby se v ní dveře netrhnou: koncerty, představení, svatby, přednášky, kurzy, komentované prohlídky. A zvláště oblíbené jsou teď večerní prohlídky se sklenkou svařáku.

Foto: Winternitzova vila

Jakub Špaňhel: Venesia

VÝTVARNÉ UMĚNÍ, Trafo Gallery, Praha, do 8. 1.

„Benátské postranní uličky, skryté fasády, oprýskané portály nebo staré madony z chrámových interiérů na svých nejnovějších plátnech Jakub Špaňhel vyvádí metaforicky na světlo a klade je do protikladu k turisticky známějším pohledům.“ Tak kurátor Radek Wohlmuth popisuje obrazy předního českého výtvarníka, který žije v současné době v Benátkách – tam, „kde až do konce života může malovat cokoli, na co se podívá“. Sugestivní plátna vystavuje Trafo Gallery do začátku nového roku. Je tedy nejvyšší čas.

Foto: Trafo Gallery

Nejkrásnější české knihy roku 2023

KNIHY, historická budova Národního muzea, Praha, do 31. 12.

Soutěž o nejkrásnější knihu se koná již 59 let. Odborná porota letos na jaře vybírala ze tří stovek titulů, přitom kladla důraz na ilustrace, grafický design a knihařské zpracování. Vítězné „kousky“ jsou do konce prosince ještě k vidění v Národním muzeu. A nejen k vidění. „Zatímco na klasické muzejní exponáty si obvykle sáhnout nemůžeme, nejkrásnější knihy jsou výjimkou, protože jejich půvab a zajímavost málokdy tkví pouze v obálce. Takže je bez obav vezměte do ruky a prohlížejte,“ vyzývá ředitel Památníku národního písemnictví Michal Stehlík.