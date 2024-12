Očekávat biblické příběhy ve vánoční čas je celkem logické. Očekávat od nich však výjimečné, či dokonce objevné zážitky by bylo v kontextu současné filmové a seriálové tvorby přece jen asi už příliš. I když… Buďme realisti. V každé době, ať už se píše první čtvrtina 21. století nebo jeho začátek, anebo i kdyby se psala hvězdná „nová vlna“ 60. let minulého století, jsou taková klasická témata vždy tvrdý oříšek. A leckterý filmař si už také na nich vylámal zuby, někteří – jako třeba Mel Gibson s Umučením Krista – si dokonce pořádně rozbili ústa.

Tohle všechno si uvědomoval i režisér D. J. Caruso a při natáčení filmu o životě Kristovy matky tedy postupoval velmi obezřetně. „Mým cílem je zjistit, zda dokážu Marii prezentovat tak, aby ji mladší diváci mohli vnímat nejen jako tu krásnou, ikonickou svatou, ale také jako mladou dívku, která se musela obětovat, bojovat a řešit věci, s nimiž se dnes potýká spousta současných mladých lidí,“ zdůrazňoval před novináři, a dokonce se vydal do Říma pro papežovo požehnání.

Zdálo se, že opatrná taktika se vyplatila. Vznikl sice thriller značně umírněný, ale na začátku prosince se poměrně dlouho držel na prvním místě v celosvětovém žebříčku nejsledovanějších filmů na Netflixu. Jenže – nebyl by to prostě biblický příběh – aby se to nakonec přece jen trochu nezvrtlo.

Začalo to posměšnými hlasy kritiků, kterým Anthony Hopkins v roli krále Heroda nepřišel až tak děsivý jako za časů Mlčení jehňátek, respektive zdál se být už dost „vytěžený“. Pak se přidali katoličtí konzervativci a stěžovali si, že film neodráží představy, ve kterých byli vychováni. A vše korunovaly sociální sítě, kde lidé vyzývají k bojkotu filmu proto, že režisér do hlavních rolí obsadil izraelské herce. A od diskusí o tom, zda Marie a Josef byli Židé, nebo Palestinci, je samozřejmě už jen krůček k současné válce. Vyprávět Bibli není ani ve 21. století jednoduché.

Marie (USA / Velká Británie, 2024)

FILM, režie D. J. Caruso, na Netflixu od 6. 12.