Will Buxton: Grand Prix

KNIHA, nakl. Prostor, 2024

Monako, Suzuka, Interlagos, Monza, Silverstone. A také McLaren, Williams, Ferrari, Lotus či Red Bull Racing a Niky Lauda, Ayrton Senna, Michael Schumacher nebo Max Verstappen. Co pojem, to slavný okruh formule 1, legendární jezdec, stáj a bezpočet příběhů z automobilových továren, designových studií, servisních dílen, ze šaten a zákulisí. Spoustu informací z historie, současnosti i budoucnosti proslulé Grand Prix shromáždil britský novinář Will Buxton a brazilský výtvarník Davi Augusto příběhy sugestivně ilustroval.

Das Filmfest ONLINE

FESTIVAL, ve videotéce Goethe-Institutu do 24. 11.

Po „spanilé jízdě“ početnými kinosály v Praze, Brně a Olomouci pokračuje festival německy mluvených filmů online. Desítky hraných a dokumentárních snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska jsou dostupné na VOD platformě Goethe-Institutu. V nabídce nechybí „film noir“ Spálená země (Verbrannte Erde), jenž je vstupenkou do berlínského podsvětí, adaptace románu Polednice (Die Mittagsfrau), Persona Non Grata odhalující sexuální zneužívání ve vrcholovém lyžování a další hity letošního i loňského ročníku.

Listopadová aukce Galerie Kodl

UMĚNÍ, Palác Žofín Praha, 24. 11. od 12 hodin

Obraz Paula Gauguina nazvaný Mette spící na sofa je pravděpodobně portrétem manželky slavného malíře. Vznikl kolem roku 1875, tedy v době, kdy se Gauguin rozhodl definitivně pro uměleckou cestu. V malbě se promítá inspirace starými mistry, modelka je však zobrazena v negližé, což je v dobovém kontextu vzácný moment. Unikátní obraz bude jednou z nejsledovanějších položek listopadové aukce Galerie Kodl, do sobotního večera je přitom ještě otevřena předaukční výstava v galerijních prostorách na Národní třídě. Představuje díla současných umělců, jež budou také dražena.