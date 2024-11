Zhruba 90 procent času trávíme v uzavřených prostorách a kvalita vzduchu, který tam dýcháme, má velký vliv na naše zdraví. Účinné čističky vzduchu jsou složité a náročné na údržbu. Seokheun Choi a Maryam Rezaieová z americké Binghamton University proto vyvinuli umělou rostlinu, která odebírá ze vzduchu oxid uhličitý, vyrábí kyslík a elektrickou energii. Představili ji ve vědeckém časopise Advanced Sustainable Systems. Při konstrukci využili principy svého vlastního vynálezu – biologické baterie poháněné bakteriemi.

Umělá květina pracuje při intenzitě osvětlení, jaká je běžná v interiérech budov. „Stonek a větvičky“ rozvádějí systémem kanálků vodu a živiny do „listů“ osazených fotosyntetickými bakteriemi Synechocystis kmene PC 6803. Právě ty odebírají ze vzduchu oxid uhličitý a mění ho na živiny. Odstraní ze vzduchu až 90 procent tohoto plynu a zcela zastíní své zelené přírodní protějšky, které dokážou snížit jeho koncentraci ve vzduchu jen o desetinu. Bakterie při fotosyntéze produkují kyslík a uvádějí do pohybu elektrony, což lze využít k výrobě elektrické energie.

Choi a Rezaieová sestavili první umělý list z pětice solárních elektrických článků napájených bakteriemi víceméně z legrace. Ale záhy jim došlo, že tahle hračka může najít praktické uplatnění. Vytvořili proto umělou rostlinu s pěti listy a dosáhli s ní uspokojivého výkonu jak při odnímání oxidu uhličitého ze vzduchu, tak při tvorbě kyslíku.

Výkon 140 mikrowattů při výrobě energie není nijak omračující, ale Choi je přesvědčen, že v možnostech umělých rostlin je výkon 1 miliwatt. Chce, aby rostliny dokázaly dobíjet mobilní telefon. Součástí budoucích modelů umělých rostlin by proto měl být i akumulátor. Celý systém bude nutné zjednodušit, aby nebyl náročný na provoz a údržbu a fungoval dlouhodobě s vysokou spolehlivostí. „Když to ještě trochu vyladíme, mohly by být umělé rostliny v každé domácnosti,“ říká Choi.