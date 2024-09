René Levínský: Don Juan a já

DIVADLO, Divadlo v Dlouhé, Praha, režie Hana Burešová, reprízy 20. a 26. 9.

Naléhavá sonda do reality, o níž nelze s jistotou tvrdit, že realitou je, neboť svět, který nás obklopuje, nás ve skutečnosti neobklopuje. To, co nás obklopuje, jsou jen platónské stíny na stěně jeskyně, z nichž umělá inteligence není než stínem, který vidíme právě teď… Resumé, jehož prostřednictvím Divadlo v Dlouhé představuje svou nejnovější komedii, je úderné. A režisérka Hana Burešová se tématu AI dokáže také postavit čelem. Zvláště když hru napsal René Levínský přímo na míru jí a souboru, s nímž získala Cenu Alfréda Radoka a další divadelní vavříny.

Jos ef Hlinomaz X Slávka Krátká

VÝSTAVA, výstavní síň Mánes, Praha, od 14. do 30. září

„Jsem korek na vodě, sem tam trochu brzdím, sem tam trochu se vracím. Maluji, když mě něco napadne, a hraju, když někoho něco napadne,“ řekl před lety Josef Hlinomaz a nazval se v rozhovoru s Janem Krůtou „malujícím šašourem, který rád rozesmává lidi“. Nepřeháněl. Hrál ve stovkách divadelních představení a ve 120 filmech včetně legendárního Limonádového Joea – a přitom stále maloval, až se vypracoval na respektovaného surreneonaivistu. Jeho obrazy jsou od soboty k vidění v pražském Mánesu, a to společně s díly Slávky Krátké, jež je druhou profesí zase architektka.

Voda Moře Oceány

FILMOVÝ FESTIVAL, Hluboká nad Vltavou a České Budějovice, do 15. září

Na 40 soutěžních filmů z celého světa se promítá do neděle v kinech Panorama v Hluboké nad Vltavou a Kotva v Českých Budějovicích. Na festival, který nese podtitul Budoucnost?, slíbila přijet řada respektovaných tvůrců a cestovatelů – například žralokář Andy Dellios, který založil světoznámou Sharkschool, freedivingový rekordman Christian Redl, archeolog Miroslav Bárta, který bude přednášet o egyptské Jeskyni plavců, a také třeba dobrodruh Petr Kašpar, jenž bude zase vyprávět o vodácích na řece Ganze. Maraton promítání, besed, diskusí a výstav vyvrcholí projekcí filmu oscarového režiséra Luca Jacqueta Volání Antarktidy.

Avantgarda ze sbírky rodiny Stava

VÝSTAVA, zámek Bechyně, do 29. září

Na zámku Bechyně, jenž za komunismu jen chátral, a až díky novým majitelům se v poslední době vrací ke své renesanční kráse, se od roku 2021 zase konají výstavy. Ty letošní zkoumají různým způsobem téma svobody – ať už umělecké, nebo sběratelské. Výstava Avantgarda ze sbírky rodiny Stava představuje v historické budově sýpky díla 41 světoznámých umělců, mezi nimž nechybí Joan Miró, Marc Chagall, Pablo Picasso a další legendy. V tzv. sochařském parku a v nejstarších zámeckých prostorách pak dostali prostor současní tvůrci z Kamerunu, Itálie, Belgie, USA a Česka.