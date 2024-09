Zálibu v létání zdědil už po svém otci, východočeském statkáři. Před rokem, v září 2023, tehdy šestašedesátiletý stavitel Zdeněk Portlík nastoupil na letišti v Příbrami, kde byl u přítelkyně, do svého malého letadla a přeletěl na louku u rodinné usedlosti poblíž Litomyšle. Večer se ve svém ultralightu znovu vznesl a zamířil do nedalekého Vysokého Mýta, kde má hangár. Krátce po vzletu ale ucítil zápach a všiml si záblesku v kabině. Na vině byl elektrický zkrat, došlo ke vznícení palivového potrubí. Inženýr Portlík dokázal se svým strojem k Vysokému Mýtu ještě doletět a přistát nedaleko letištní dráhy, ale letadlo i on už byli v plamenech. Tělo měl z 80 procent popálené. Jako poslední si vybavuje, jak ho někdo vytahuje z kabiny a přílet vrtulníku záchranné služby. Probudil se v nemocnici po třech měsících umělého spánku.

„Když jsem otevřel oči, řekl jsem doktorům, ať mi přinesou léky proti depresi,“ vypráví Zdeněk Portlík, s pažemi kvůli popáleninám i po dvanácti měsících od nehody stále staženými v dlouhých kompresních rukavicích. Pád hořícího letadla totiž podle něj nebylo to nejtěžší, co ho v životě potkalo.

Pan Portlík, majitel úspěšné stavební firmy Alfa, se 25 let potýká s bipolární poruchou. Duševní nemocí, které se dříve říkalo maniodepresivní psychóza a jež se vyznačuje střídáním stavů naprosté euforie, kdy děláte nepředložené a někdy i nebezpečné věci, s hlubokými propady a pocity zmaru. Obě tyto polohy mohou převrátit život naruby a přivést člověka až k tomu, že se ho dobrovolně vzdá.

Před rokem ale podnikatel vlastní smrt přežil. „Když pacienta přivezli, měl zhruba jednoprocentní šanci na záchranu,“ líčí Bohumil Bakalář, vedoucí jednotky intenzivní péče kliniky popáleninové medicíny v pražských Vinohradech. Zdeněk Portlík říká, že právě tento anesteziolog mu se svým týmem zachránil život, když jeho stav byl prakticky beznadějný a rodina už dostala z nemocnice zprávu, aby se se svým blízkým přijela rozloučit. Nakonec se lékařům i díky několika transplantacím kůže podařilo pacienta zachránit.

