Rok 2023 byl nejteplejší v historii meteorologických měření. Část současného nárůstu globálních teplot zřejmě padá na vrub snížení obsahu síry v palivech pro námořní lodi. Vyplývá to ze závěrů studie publikované ve vědeckém časopisu Geophysical Research Letters týmem, v jehož čele stál Andrew Gettelman z Pacific Northwest National Laboratory v americkém Richlandu.

Na základě nařízení International Maritime Organisation musely námořní lodě do roku 2020 snížit obsah síry v palivech o 80 procent. To je v mnoha ohledech pozitivní zpráva. Spalováním pohonných hmot obsahujících až 3,5 procenta síry se do ovzduší dostával oxid siřičitý, ze kterého s přispěním slunečního záření vznikají dalšími chemickými reakcemi sírany. Ty se v atmosféře vyskytují ve formě aerosolů a vyvolávají kyselé deště vážně poškozující životní prostředí.

Gettelman a jeho spolupracovníci upozorňují, že aerosoly síranů usnadňují kondenzaci vodních par, a za loděmi se proto na obloze vytvářejí dlouhé linie oblaků. Ty účinně stíní zemský povrch, protože jejich ostře bílá barva odráží sluneční paprsky. Přispívají tím k ochlazení planety. Vědci vyhodnotili s pomocí umělé inteligence miliony satelitních snímků oblačnosti nad moři a oceány a došli k překvapivému zjištění.

V důsledku snížení obsahu síry v palivech došlo k redukci liniových oblaků až na polovinu a v místech s vyjasněnou oblohou se citelně prohřála mořská voda. Platí to především o severní polokouli s čilejší lodní dopravou. Odhaduje se, že v důsledku odsíření paliv pro lodě stoupne teplota o 0,07 °C. Za první čtyři roky platnosti nové normy jí lze připsat na vrub vzestup teplot o 0,035 °C a vědci předpokládají, že následky odsíření lodní dopravy v příštích letech ještě narostou. Podle Gettelmana netkví hlavní problém ve snížení emisí síry. To je krok správným směrem. Potíž je v tom, že chladicí efekt síranových aerosolů oslabil dříve, než se podařilo významněji omezit emise skleníkových plynů vyvolávajících globální oteplení.