Jan Kaliba: Zápas o Ameriku. Hlasy z rozeštvané země

KNIHA, nakl. Argo, 2024

Repro: Argo

Za oceánem finišuje boj o to, kdo usedne v Bílém domě. Pokud chcete poznat současnou Ameriku a zápas o jejich – ale zároveň i naši – budoucnost, vaším průvodcem může být aktuální kniha od Jana Kaliby, který v USA strávil šest let coby zpravodaj Českého rozhlasu. Měl možnost být u všeho podstatného – a hlavně mluvit s lidmi. Už první kapitola vás vtáhne do přemýšlení (nejen) příznivců Donalda Trumpa. Ano, nechybí ani šibenice a výzvy „pověste zrádce“, které se objevily při útoku na Kapitol poté, co Trump před čtyřmi lety volby prohrál. Vezme vás ale i za domorodými obyvateli Ameriky. Na potápějící se ostrov, kde své hraje změna klimatu. Pátrá po tom, proč potomci černošských otroků mluví o přetrvávajícím systémovém rasismu. A co prožívají ti, kdo se do USA snaží dostat přes jižní hranici? Mimochodem, hlasy z této části Ameriky jste si díky němu mohli přečíst i v HN.

30 let na seznamu hvězd

OSLAVY, Žďár nad Sázavou, 16. srpna

Odborná konference, série divadelních a hudebních představení a workshopů, výstava fotografií 17 památek UNESCO, koncert Vojtěcha Dyka na hladině Konventního rybníka a nakonec velkolepé finále v podobě videomappingu na stěnách poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Právě na jeho počest a s připomínkou 30 let od zapsání tohoto Santiniho architektonického skvostu na Seznam světového dědictví UNESCO se bude ve Žďáru nad Sázavou slavit.

Foto: Aleš Motejl

Malý princ Elišky Podzimkové

VÝSTAVA, Galerie Kladenského zámku, do 15. září

Začalo to nabídkou od nakladatelství Albatros, pokračovalo cestou na Island. Eliška Podzimková tam, jak je jejím zvykem, hodně fotila a také sbírala různé přírodní materiály, které pak využila v ateliéru při tvorbě svých specifických koláží. Vznikla originální knížka, která jednoznačně vybočuje z dosavadních – a že velmi početných – vydání slavné knihy Antoina de Saint-Exupéryho. V Galerii Kladenského zámku teď planeta Malého prince ožívá díky aplikaci Artivive, součástí interaktivní výstavy jsou i další zábavné instalace.

Foto: Galerie Kladenského zámku 

Letní Letná

FESTIVAL, Praha, od 15. 8. do 1. 9.

„Letos dominují Francouzi, ale bude možnost vidět i formu asijského nového cirkusu z Tchaj-wanu. Čekají nás také dvě české novocirkusové premiéry, jedna filmová i dvě oslavy narozenin. A také jsme rádi, že v naší produkci mohlo vzniknout open air představení ´She is not me´ performance, ve kterém se spojilo osm českých profesionálek. Vzniklo dílo, které nabídne pohled do ženského světa a ženské individuality,“ zve na letošní festival Letní Letná jeho ředitel Jiří Turek. Prostě to budou zase skoro tři týdny skvělé zábavy, divadla, cirkusu. Léto ještě nekončí!