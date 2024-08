Na univerzitě v Jerevanu studovala ruskou literaturu a v roce 1993 se rozhodla odejít do Moskvy. Žije tedy roky v emigraci, do Arménie se však stále vrací ve svých textech. Zvláště často v nich prochází uličkami města Berd v Tavušské provincii, která na severu sousedí s Gruzií a na východě s Ázerbájdžánem. Tady Narine Abgarjanová vyrůstala a situovala sem i děj románu Čtyři ženy a jeden pohřeb, který jí společně s knihou Tři jablka spadlá z nebe zajistil mezinárodní renomé.

V jejím podání je Berd – se svými kamennými domy a úzkými uličkami – pohádkové území, kde sady překypují ovocem a chléb voní víc než kdekoliv na světě. Anebo je také pevnost, kam lidé po staletí utíkají před nebezpečím. „Psát o válce je jako ničit v sobě naději. Jako dívat se smrti do tváře a snažit se neuhnout pohledem. Protože kdyby člověk uhnul, zradil by sám sebe,“ píše Narine Abgarjanová na závěr své knihy. Nazvala ji Žít dál a shromáždila v ní na třicet povídek o lidech, které zasáhla na začátku 90. let takzvaná první válka o Náhorní Karabach.

Dlouholeté etnické střety mezi Armény a Ázerbájdžánci přerostly tehdy v otevřený válečný konflikt, který si vyžádal na 30 tisíc obětí. Statisíce lidí musely uprchnout, další byly vysídleny. Městečko Berd přežilo. Ti, kteří v něm zůstali, se však dodnes nevyrovnali se ztrátou blízkých, s utrpením. Tak jako autorčina mladší sestra, které se zážitky z bombardování a hladovění přetavily v chronické onemocnění – tzv. poválečný syndrom.

Kniha vyšla v Moskvě v roce 2018, v Praze ji nakladatelství Prostor uvedlo společně s autorkou na letošním Světu knihy. Aktuálnost jejích textů přitom až brala dech. Mimochodem,12. srpna uplyne 75 let od přijetí čtyř Ženevských úmluv na ochranu obětí ozbrojených konfliktů.

Narine Abgarjanová: Žít dál

Přeložila Kateřina Šimová, nakl. Prostor 2024