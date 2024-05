Třikrát se stal mistrem světa v cyklokrosu a nejlepší profesionály zvládal porážet i poté, co z terénu přešel na silnici. Kromě toho, že se Zdeněk Štybar dokázal prosadit ve dvou rozdílných disciplínách cyklistiky, měl také minimálně dva domovy. Ke Stříbru na západě Čech přidal i belgický Essen, kde s belgickou manželkou Ine vychovávají syna Lewise a kde je český cyklista mnohdy populárnější než tamní sportovci.

Teď už si osmatřicetiletý Štybar několik měsíců zvyká na svůj druhý život. V únoru totiž ukončil profesionální kariéru. Přechod do sportovního důchodu však přišel poměrně nečekaně.

Na konec jste se nemohl v předstihu nachystat. Ještě na podzim jste říkal, že nejste připraven skončit kariéru, ale tým Jayco Alula vám nakonec neprodloužil smlouvu.

Ano, s tím, že mi nedají novou smlouvu, jsem úplně nepočítal. Pořád jsem doufal, že v roce 2024 budu závodit. Loni jsem prodělal velkou operaci tepen a čtyři měsíce jsem byl bez závodů. Vrátil jsem se a po dvou týdnech jsem dostal covid, který mě úplně semlel. Nebyl jsem vůbec připraven na to, že bych skončil. Neměl jsem možnost vrátit se na úroveň, kterou jsem chtěl. Krev mi zase proudila do nohou a měl jsem v úmyslu otestovat se a zjistit, kam se ještě dostanu. I teď , když jsem se připravoval na cyklokrosový šampionát v Táboře, jsem dosahoval dobrých čísel. Myslím si, že bych byl schopen závodit. Už do toho samozřejmě mluví i můj věk, takže bych asi nedokázal být tři měsíce na stejné úrovni, ale na důležité závody bych formu doladil. Na Kolem Flander, Paříž–Roubaix, Tour de France nebo mistrovství světa a olympiádu bych byl připraven. Rozhodnutí jsem ale neměl ve svých rukou.

