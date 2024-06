Litomyšl je krásná, na přelomu června a července však ještě krásnější, zajímavější, inspirativnější. Tak to má od roku 1946, kdy byl založen hudební festival Smetanova Litomyšl. Nicméně letos – 200 let od narození Bedřicha Smetany – se dá očekávat, že se město, jež platí i za Mekku skvělé architektury, oblékne do zvláště slušivého gala.

Jak říkají organizátoři, festival bude letos největší ve své historii, a to jak s ohledem na celkovou dobu jeho trvání, tak počtem koncertů a představení i jejich unikátností. Například bude v rodném městě Bedřicha Smetany vůbec poprvé uvedeno všech osm oper, které skladatel dokončil. „Je mezi nimi i zcela nové zpracování opery Dvě vdovy, kterou připravujeme v koprodukci s Birmingham Opera Company a italským inscenačním týmem. Uvedeme pak také opery od Leoše Janáčka a Sylvie Bodorové, mnoho symfonických koncertů, duchovní hudby a komorní hudby. Čekají nás i dva koncerty, při nichž si připomeneme fenomén české populární písně – tedy Jiří Šlitr, Petr Hapka nebo Karel Kryl,“ říká pro HN Marek Šulc, designovaný umělecký ředitel Smetanovy Litomyšle. A připomíná, že hudbou to na festivalu sice vždy začíná i končí, ale přitom se koná i Smetanova výtvarná Litomyšl nebo Smetanova poetická Litomyšl.

Na pódiu Festivalových zahrad se například také představí Vladimir 518 v neotřelé kombinaci s Komorní filharmonií Pardubice a „třešničkou na dortu“ bude pak galakoncert, při němž poprvé v České republice zazpívá jeden z nejvyhledávanějších pěvců současnosti – tenorista Freddie De Tommaso. „Mým osobním favoritem je též koncert slavného belgického vokálního souboru Huelgas Ensemble, který rozezní Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže,“ uzavírá Marek Šulc.

FESTIVAL, od 8. června do 7. července